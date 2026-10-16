Лідери ЄС доручили Єврокомісії знайти 70 млрд євро для України на 2027 рік

Європейська рада доручила Європейській комісії підготувати пропозиції щодо закриття недостачі бюджету України на 2027 рік у розмірі 70 млрд євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта по завершенню засідання Євроради у пʼятницю, 16 жовтня.

Єврокомісія повинна підготувати пропозиції, де Євросоюзу знайти гроші, щоб покрити розрив бюджетних потреб України у 2027 році, про який заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовилися, що необхідно вирішити питання додаткових потреб у фінансуванні України на 2027 рік. І ми попросили Європейську комісію представити конкретну пропозицію для обговорення та затвердження", – заявив Кошта.

Він не уточнив подальші деталі щодо планів з фінансування України наступного року.

"Європейська правда" поговорила з високопосадовцем ЄС, добре знайомим з перебігом розмови лідерів ЄС про фінансування України під час саміту 16 жовтня, яка передувала вищезгаданому дорученню, і дізналася деталі.

За його словами, наразі пропозиція перебуває на початковій стадії розвитку – тому поки що не визначено, коли конкретно вона буде підготована.

"Ще не час говорити про якісь дати й таймлайни. Нині нашим колегам в Єврокомісії треба прокинутися, дізнатися новини й усвідомити, що вони повинні зробити далі", – заявив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він зауважив, що взагалі "не обовʼязково, щоб ця пропозиція була затверджена до кінця року".

Логіка полягає в тому, що пошук додаткових коштів може продовжуватися, доки не буде вичерпаний весь кредит на 90 млрд євро (тобто, його частина в 45 млрд євро, яка призначена на 2027 рік).

На уточнення "Європейської правди" щодо того, чи може майбутня пропозиція Єврокомісії містити рекомендацію використати для фінансування України заморожені в ЄС активи Росії, співрозмовник відповів, що наразі відповіді на це питання немає.

Як повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія визнала, що українському бюджету у 2027 році дійсно не вистачає 70 млрд євро, які мають бути покриті міжнародними партнерами.

Причому джерела "Європравди" в ЄС розʼяснили, що заявлена потреба України в міжнародному фінансуванні на суму 70 млрд євро виникла на додаток до коштів, передбачених на 2027 рік кредитом ЄС на загальну суму 90 млрд євро.

Вказане рішення стало відповіддю Європейської ради на заяву президента України Володимира Зеленського лідерам країн-членів ЄС 16 жовтня про те, що Україні у 2027 році потрібно щонайменше 70 млрд євро додаткової фіндопомоги від міжнародних партнерів.

Нагадаємо, представники Євросоюзу та України під час спільної зустрічі 1 жовтня дійшли до висновку, що наразі Україна не має потреби у додатковому міжнародному фінансуванні в 2026 році.