Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам, что она "очень уверена" в том, что все 27 государств-членов, включая Болгарию, Чехию, Венгрию и Словакию, которые до сих пор воздерживались от поддержки, присоединятся к кредиту в размере 45 млрд евро для Украины.

Об этом пишет EUObserver, сообщает "Европейская правда".

Новое финансирование покроет примерно две трети дефицита бюджета Киева на следующий год, который, по оценкам комиссии, составит 70 млрд евро. Оно добавляется к кредиту на поддержку Украины в размере 90 млрд евро, о котором лидеры ЕС договорились в декабре прошлого года на 2026 и 2027 годы, но который оказался недостаточным, поскольку расходы на войну продолжают расти.

Новая схема в значительной степени повторяет уже существующий кредит на сумму 90 млрд евро. Это означает, что Еврокомиссия будет заимствовать средства на финансовых рынках.

Венгрия, Словакия и Чехия не участвовали в предоставлении кредита на сумму 90 млрд евро и, вместе с Болгарией, хотят воздержаться от участия и в новом кредите.

"Словакия не будет участвовать в предоставлении очередного кредита Украине. Точка. Мы уже сделали достаточно", – заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне неформального саммита лидеров в Дублине на прошлой неделе.

Однако в среду, 18 ноября, Фон дер Ляйен заявила, что она "очень уверена, что мы достигнем согласия всех 27 стран", и поддержала призыв канцлера Германии Фридриха Мерца ко всем государствам-членам принять участие в предоставлении кредита.

"В отличие от прошлого раза, кредит теперь будет сформирован в рамках долгосрочного бюджета ЕС, что означает „общий бюджет – общая ответственность", – отметила фон дер Ляйен.

Разграничив гражданские и военные расходы в юридическом тексте с самого начала, комиссия надеется убедить четыре страны, которые до сих пор отказываются.

"Нет никаких проблем с косвенным распределением их обязательств в отношении гражданской части", – также отметила фон дер Ляйен.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это предложение и следующий долгосрочный бюджет на специальном саммите 26–27 ноября.

Напомним, Европейская комиссия в среду, 18 ноября, приняла пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, в дополнение к 45 млрд евро, запланированным в рамках кредита на 90 млрд.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил лидерам стран ЕС, что Украине в 2027 году необходимо не менее 70 млрд евро дополнительной финансовой помощи от международных партнеров. По итогам саммита Европейский совет поручил Еврокомиссии подготовить предложения по покрытию этих потребностей.