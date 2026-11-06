86 днів, які змінили плани ворога: як оборона Маріуполя вплинула на перебіг війни

У лютому 2022 року росія розраховувала на швидке захоплення українських міст. Маріуполь мав стати одним із ключових пунктів для встановлення контролю над узбережжям Азовського моря та сухопутним сполученням з окупованим Кримом.

Але план ворога провалився, адже місто перетворилося на осередок тривалого опору. Протягом 86 днів українські військові стримували чисельно переважаючого противника, який застосовував авіацію, артилерію, бронетехніку та піхоту.

Одну з провідних ролей в обороні відіграв полк "Азов". Разом із морськими піхотинцями, прикордонниками, нацгвардійцями та іншими підрозділами продовжував боротьбу навіть після повного оточення міста – тоді ніхто не знав, що бере участь в історичній операції.

Маріуполь в оточенні: як розгорталася оборона

24 лютого 2022 року російські війська розпочали наступ на Маріуполь із кількох напрямків. На початку березня місто опинилося в повній блокаді. До найближчих українських сил було близько 100 кілометрів.

Оборонці Маріуполя змушені були воювати в умовах постійних обстрілів, руйнування інфраструктури та поступового вичерпання ресурсів. Попри це, українські підрозділи продовжували утримувати позиції.

Ключові етапи оборони

24 лютого – початок повномасштабного вторгнення та боїв за підступи до Маріуполя. Початок березня – встановлення повного оточення міста російськими військами. Квітень – зосередження основних сил українських захисників на території металургійного комбінату "Азовсталь". 16–20 травня – організований вихід гарнізону з "Азовсталі" в полон за наказом вищого військового командування.

Загалом оборона тривала 86 днів, із яких 82 – в умовах повного оточення.

Чому оборона Маріуполя мала стратегічне значення?

Маріуполь мав значення для російської армії не лише через своє розташування. Тривала облога змусила противника витратити багато сил і техніки, які він у цей час не міг кинути на інші ділянки.

Що дали Україні ці 86 днів?

Оборона міста мала кілька важливих наслідків:

змусила російське командування утримувати значне угруповання військ біля Маріуполя;

завдала противнику втрат у живій силі й техніці;

затримала можливість перекидання частини російських сил на інші ділянки фронту;

виграла час для української армії розгорнути сили по всьому фронту;

продемонструвала здатність українських підрозділів чинити тривалий опір навіть у повній ізоляції.

За оцінками, оприлюдненими "Азовом", під час оборони було ліквідовано близько 3500 російських військових. Незалежно підтвердити точну кількість втрат складно.

"Азовсталь": останній рубіж оборони

У фінальні тижні боїв металургійний комбінат став головним опорним пунктом українського гарнізону. Його підземні приміщення слугували укриттям для військових, поранених і цивільних.

Захисники перебували під постійними авіаударами та артилерійським вогнем. Бракувало медикаментів, продовольства й можливостей для лікування тяжкопоранених.

У травні 2022 року вище військове командування наказало припинити оборону задля збереження життів особового складу. Українські військові вийшли в полон. Значна частина оборонців Маріуполя, зокрема азовців, досі перебуває в російській неволі.

Історія корпусу "Азов" нерозривно пов'язана з цими подіями. Оборона Маріуполя стала одним із найважчих випробувань для його бійців та важливою сторінкою української військової історії.