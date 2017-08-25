Як зупинити боротьбу з корупцією: румунський рецепт "поховання НАБУ"

Ірина Івашкина, NewsMaker _ П'ятниця, 25 серпня 2017, 09:30

Фото nytimes.com / AP

В Румунії, яку часто наводять в якості прикладу, як Україні слід боротися з корупцією – черговий виток політичної кризи.

Кризи, якиа бере початок саме в питаннях боротьби з корупцією (точніше, у спробах зупинити таку боротьбу).

Уряд підготував пакет законопроектів про реформування судової системи, за яким взяв на себе призначення керівництва прокуратури та Національного управління по боротьбі з корупцією (DNA). Глава держави Клаус Йоханнис назвав це атакою на правову державу, а громадські діячі оголосили про початок масових протестів.

"Європейська правда" публікує статтю, підготовлену нашими кишинівськими партнерами, порталом NewsMaker (російською).

Для України нова румунська криза - особливо близька, адже румунське відомство DNA, навколо якого розгортається боротьба, є аналогом нашого НАБУ, Національного антикорупційного бюро, діяльністю якого українська влада також хронічно незадоволена.

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Пакет законопроектов по реформированию судебной и правоохранительной системы представил в среду, 23 августа министр юстиции Румынии Тудорел Тоадер. Согласно предложенным поправкам, президент лишается права назначать руководство прокуратуры и Нацуправления по борьбе с коррупцией.

Если эти инициативы будут утверждены, главных прокуроров и руководство DNA будет назначать министр юстиции по согласованию с Высшим советом магистратуры. Под контроль минюста также переводится Судебная инспекция – орган по борьбе с коррупцией в судебной сфере (ранее этим занималось DNA).

Другим нововведение касается срока действия мандата главных прокуроров – его предлагается увеличить с трех до четырех лет. Это означает, что прокуроры, которых назначит подконтрольный социал-демократам Минюст, сохранят свои должности и после следующих парламентских выборов независимо от того, сохранит СДПР власть или нет.

Президент Клаус Йоханнис назвал происходящее атакой на правовое государство.

Против реформы выступили и представители прокуратуры, DNA и судебной системы. Пропрезидентская Национал-либеральная партия и другие оппозиционные силы объявили о намерении противостоять этим планам, а общественники – о начале массовых акций протеста.

Прибывший в четверг, 24 августа, с официальным визитом в Бухарест президент Франции Эммануэль Макрон тоже раскритиковал реформу. Он заявил, что нововведения "не способствуют борьбе с коррупцией" и призвал правящую партию дать задний ход своей инициативе.

Разъяснений от Бухареста ждут и в Брюсселе.

Это не первая попытка правящих социал-демократов вмешаться в работу правоохранительной и судебной системы страны.

Ранее Социал-демократическая партия неоднократно обвиняла DNA в том, что деятельность антикоррупционного ведомства носит избирательный и политический характер и направлена в первую очередь против их партии.

Дело в том, что фигурантами уголовных дел, связанных с коррупцией, за последние годы стала практически вся верхушка СДПР. Уголовное дело на бывшего лидера социал-демократов Виктора Понту было заведено, когда он был премьер-министром страны. А его преемник на посту лидера СДПР Ливиу Драгня не смог занять пост премьера по причине того, что ранее получил условный срок за коррупционные преступления.

Вот только имидж "партии коррупционеров" не помешал эсдекам победить на последних парламентских выборах.

Получив контроль над законодательной властью и назначив свое правительство, они попытались провести поправки об амнистии и декриминализации ряда "нетяжких" коррупционных преступлений. Под амнистию попали бы и некоторые функционеры СДПР.

Категорически против планов социал-демократического правительства тода выступил президент Йоханнис. Критика прозвучала из Брюсселя и Вашингтона, а на улицы румынских городов вышли сотни тысяч протестующих (детальнее – в репортаже ЕП из Бухареста "Майдан указом не распустишь")

В итоге под давлением протестов и Брюсселя социал-демократы были вынуждены отступить. Постановление правительства было отменено, а кабмин – отправлен в отставку и сменен на новый. Однако надежд взять под контроль правоохранительную систему социал-демократы, судя по всему, не оставили.

Европарламентарий от Румынии, экс-министр юстиции Моника Маковей считает, что предлагаемые нынешним правительством поправки – "фатальны для юстиции и страны" и нарушают обязательства Румынии перед ЕС.

Депутат румынского парламента от оппозиционного Союза за спасение Румынии, политолог Кристиан Гиня высказался еще жестче: "Если бы у Румынии были законы, предложенные Тудорелом Тоадером, нас бы никогда не приняли в ЕС".





"Европейская правда" будет следить за развитием событий в Бухаресте.



Автор: Ирина Ивашкина, NewsMaker