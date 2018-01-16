Нові вимоги щодо Антикорупційного суду: що додав Світовий банк у конфлікт Києва та МВФ

Світовий банк _ Вівторок, 16 січня 2018, 18:25

Цього тижня – після новорічних та різдвяних канікул – події навколо Антикорупційного суду (АКС) розгортаються з великою швидкістю.

У понеділок "Європейська правда" оприлюднила ультимативний лист від МВФ до адміністрації Порошенка щодо президентського законопроекту про АКС. За кілька годин з’явилася відповідь Банкової, яка засвідчила доволі нервове сприйняття Києвом рекомендацій МВФ, її підтримали депутати від БПП...

Однак реакція України не зупинила тиск міжнародної спільноти.

До вашої уваги – ще один лист, надісланий до Києва з центрального офісу Світового банку. В ньому також наведений чималий перелік претензій до президентського законопроекту.

У банку, так само, як і в МВФ, вважають, що на Банковій порушують зобов’язання України та рекомендації Венеціанської комісії.

Більшість вимог Світового банку за своєю суттю збігаються з тими, що перераховані у листі МВФ (див. публікацію "Що вимагає МВФ: повний текст листа з Вашингтона на Банкову"). Водночас у тому, якою має бути процедура зміни законопроекту, позиції банку та МВФ дещо розходяться.

Якщо в МВФ розраховували, що Порошенко подасть до Верховної ради виправлений законопроект, то у листі зі Світового банку дослухалися до думки Києва і погодилися, що подання нового законопроекту не є обов’язковим, достатньо його перегляду в Раді.

"Європейська правда" публікує для вас переклад листа Світового банку українською. І, за нашими даними, ближчим часом у Києві отримають схожі звернення також від інших міжнародних партнерів.

Створення справді незалежного суду, а не його імітації, є важливим і для ЄС, і для США, і для інших ключових донорів України, тому схоже, що тут вони не будуть поступатися. Нижче читайте, які вимоги до законопроекту висунули у Світовому банку.

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Світовий банк вітає подання Президентом Порошенком законопроектів 7440 та 7441 про Вищий антикорупційний суд (АКС) 22 грудня.

Як обговорювалося під час візиту Президента Світового банку до України у листопаді, створення ефективних антикорупційних інституцій, у тому числі незалежного АКС, є одним із найважливіших елементів програми реформ в Україні. Воно допоможе зміцнити довіру до українських інституцій, забезпечити підзвітність посадовців та правосуддя, які є вимогою громадян України.

Хоча подання законопроекту щодо створення незалежного Антикорупційного суду та апеляційної палати є справді позитивним кроком, ми вважаємо, що законопроект потребує наступних змін, які приведуть його у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії. Ці зміни також задовольнять вимоги Світового банку щодо надання гарантій на суму близько $800 млн на підтримку ключових реформ в Україні.





Блок 1: ПІДСУДНІСТЬ

Законопроект встановлює для АКС ширшу юрисдикцію, ніж рекомендована Венеціанською комісією. Але водночас встановлена проектом юрисдикція також охоплює не всі справи, що розслідуються НАБУ та САП.

Ми наполегливо рекомендуємо переглянути законопроект, зробивши юрисдикцію АКС відповідною до юрисдикції НАБУ та САП.





Блок 2: ВИМОГИ ДО СУДДІВ АКС

Законопроект передбачає широкий та навіть нереальний набір кваліфікаційних вимог для кандидатів на посаду суддів АКС, включаючи вимогу того, щоб кандидат одночасно мав як значний досвід роботи в Україні, так і значний досвід у міжнародних антикорупційних організаціях чи міжнародних судових установах.

Ці вимоги суттєво обмежують конкуренцію серед бажаючих стати антикорупційними суддями. Положення про вимоги до кандидатів повинно бути переглянуте таким чином, щоби залучити "найширше коло суддів, адвокатів та науковців" до конкурсу на посади в АКС. Саме це зазначено міжнародними інституціями в "Спільному баченні АКС", на яке посилається Венеціанська комісія у своїх рекомендаціях.





Блок 3: ВІДБІР СУДДІВ АКС

Створення Громадської ради міжнародних експертів (ГР), передбачене законопроектом, повинно бути краще узгоджене з рекомендацією Венеціанської комісії про надання міжнародним організаціям та донорам вирішальної та зобов’язуючої ролі в органі, який обирає антикорупційних суддів.

(У президентському проекті) ГР надається лише консультативна роль, її рішення про неприйнятність того чи іншого кандидата може бути скасоване двома третинами голосів Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).

Аналогічна процедура, використовувалася під час недавнього відбору суддів Верховного суду, але за її підсумками ВККС допустила до конкурсу 60% кандидатів, яких Громадська рада доброчесності визнала неприйнятними. Консультативна, а не зобов’язуюча роль ГР підриває той рівень довіри, який могла би принести участь міжнародних гравців у відборі суддів.

Крім того, законопроект необгрунтовано обмежує склад ГР представниками "міжнародних організацій", а не "міжнародних організацій та донорів", як це рекомендовано Венеціанською комісією.

Ми рекомендуємо переглянути ці положення, надавши ГР вирішальну та зобов'язуючу роль у процесі відбору суддів та забезпечивши участь широкого кола міжнародних організацій та донорів.





Блок 4: ЗАТЯГУВАННЯ ПРОЦЕСУ

Крім зазначених вище пунктів, проект закону також містить такі положення, які можуть затримати початок діяльності Антикорупційного суду.

Невизначена кількість суддів.

Проектом закону про АКС не визначена кількість суддів у ньому, натомість вона повинна визначатися Державною судовою адміністрацією. Законопроект також не містить пояснень, як має визначатися цей показник. Це може призвести до встановлення надмірної або ж навпаки – недостатньої кількості суддів, що підриватиме ефективну роботу АКС.

Ми рекомендуємо переглянути законопроект, усунувши цю невизначеність та визначивши кількість суддів АКС. Як варіант, може бути встановлена верхня межа кількості слідчих суддів, суддів першої та апеляційної інстанцій, із наданням самому АКС права ухвалювати остаточне рішення щодо цієї кількості.

Вимога призначати дві третини суддів.

Законопроект передбачає, що Антикорупційний суд почне діяти після призначення двох третин його суддів і половини суддів апеляційної інстанції. У поєднанні з не визначеною загальною кількістю суддів та надмірним переліком вимог до кандидатів, ця норма може бути використана для затримки запуску АКС.

Ми вважаємо, що зазначені вище положення можуть бути виправлені у законодавчому процесі – за умови наявності сильного лідерства та політичної волі Президента та керівництва Парламенту. Тому ми закликаємо Вас швидко розпочати внесення необхідних змін до законопроекту, а також забезпечити його якнайшвидше схвалення у парламенті.

Ми готові співпрацювати з українськими органами влади, міжнародною спільнотою та організаціями громадянського суспільства задля створення незалежного, ефективного та надійного антикорупційного суду, в якому працюватимуть судді з найвищим рівнем чесності та досвіду.

Сату Кахонен,

директор Світового банку з питань Білорусі, Молдови, України, Європи та Центральної Азії