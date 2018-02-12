Жодного виправдання затримці: стаття посла ЄС про пріоритети України

Хюг Мінгареллі, посол Євросоюзу _ Понеділок, 12 лютого 2018, 11:52

Фото: president.gov.ua

Незабаром ми відзначатимемо четверту річницю Майдану.

Події тих днів, без сумніву, переформатували сучасну історію України. Люди на Майдані та по всій країні добилися того, щоб їхній голос почули. Вони заявили про своє бажання будувати Україну, справедливу й відкриту для кожного громадянина, Україну, що спирається на європейські принципи верховенства права, демократії та прав людини.

Нині, чотири роки потому, Україна та її народ довели свою рішучість і успішність у реформуванні країни, водночас захищаючи свій суверенітет.

Однак для того, щоб перетворення дійсно були вбудованими в ДНК України і незворотними, потрібно зробити ще більше.

Саме тому Угода про асоціацію між Україною та ЄС є настільки важливою. Це дорожня карта, яка має забезпечити переваги українцям і наблизити Україну до Європейського Союзу.

Тому не може бути жодного виправдання затримці впровадження Угоди: вона має здійснюватися швидко й повною мірою, і відповідальність за це лежить на українській владі, особливо народних депутатах, обраних, щоб представляти український народ і приймати рішення від його імені.

Розпочинаючи першу сесію 2018 року, Верховна рада тримає ключі до ухвалення важливого законодавства та забезпечення здійснення такої роботи в інтересах виборців. З іншого боку, конструктивний і ефективний діалог парламенту з іншими основними гравцями, зокрема урядом і президентом, має, як ніколи, вирішальне значення.

Багато українських друзів привітали готовність президента Петра Порошенка та голови Верховної ради Андрія Парубія забезпечити політичне лідерство у здійсненні європейської інтеграції України. Домовленість, нещодавно досягнута між прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, віце-прем’єром Іванною Климпуш-Цинцадзе та керівництвом парламенту щодо тісної координації роботи над Угодою про асоціацію, у тому числі визначення законодавчих пріоритетів на 2018 рік, є суттєвим кроком у цьому напрямку.

Цей перелік має бути максимально цілеспрямованим задля його ефективності, а також спиратися на План заходів з виконання Угоди про асоціацію, інструмент моніторингу "Пульс Угоди" та Стратегію комунікації у сфері європейської інтеграції, які закладають основу для впровадження Угоди.

Крім того, законодавчі завдання та зобов’язання у рамках Угоди про асоціацію заслуговують на сфокусованішу роботу над законодавчими ініціативами, наприклад під час спеціальних пленарних днів для розгляду і прийняття пов’язаного з Угодою законодавства.

На жаль, сьогодні багато важливих законопроектів застрягають у Верховній раді без руху. Таку практику слід подолати.

Причому всі й кожен народний депутат мають пам’ятати про свій обов’язок спілкуватися з виборцями, ставити на перше місце їхні інтереси і краще координувати свою роботу як у парламенті, так і з урядом.

Як Європейський Союз, ми готові допомагати вам вирішувати й долати складні завдання та виклики, які приносять з собою реформи, у тому числі ті, що передбачені Угодою про асоціацію. Однак українці, особливо українська влада, мають пам’ятати, що цей процес трансформації повністю залежить від них.

Партнерство ЄС з Україною – це не відносини між донором й отримувачем, а взаємини, які спираються на рівносильний внесок і прагнення обох сторін. Європейському Союзу потрібно побачити реформи для їхньої підтримки.

Україна досягла прогресу у впровадженні Угоди про асоціацію у досить багатьох сферах, таких як санітарні й фітосанітарні заходи, енергетика, охорона довкілля та цифрові технології. Країна тепер має оновлену систему державного контролю харчових продуктів, що є на користь як фермерів, так і споживачів. Система державних закупівель, створена відповідно до практики, прийнятої у Європейському Союзі, є однією з найкращих у світі за критеріями прозорості й допомагає заощадити мільярди гривень державному бюджету.

Завдяки усуненню технічних бар’єрів торгівлі та запровадженню нових стандартів, українські підприємства відкривають ринок ЄС, тоді як обсяги торгівлі між Україною та ЄС зросли на 30% за попередні 12 місяців. Це означає збільшення кількості робочих місць для українців, розширення бізнесу та нові можливості для підприємців.

У той же час реєстрація законопроектів, що суперечать чи навіть шкодять Угоді про асоціацію/ПВЗВТ, таких як законопроект "Купуй українське, плати українцям!", може призвести до втрати Україною міжнародної репутації та порушення зобов’язань, взятих нею у відносинах з ЄС, якщо вони не будуть переглянуті. Європейський Союз також продовжує приділяти особливу увагу антикорупційному законодавству та забезпеченню незалежності, оперативної спроможності й ефективності антикорупційних інституцій в Україні.

Сьогодні, більш ніж будь-коли, потрібні міцна єдність і згода щодо шляху, обраного Україною.

Підходи та погляди можуть бути різними, як це і притаманно демократичному суспільству, однак реформатори країни мають залишатися об’єднаними, коли справа стосується рішучих перетворень. Слід ще раз наголосити, що Україна не на самоті у своїх зусиллях і може впевнено розраховувати на Європейський Союз.

Автор: Хюг Мінгареллі,

посол Європейського Союзу в Україні