Зміни, що узаконять агресію: звернення польських інтелектуалів проти "антибандерівського закону"

П'ятниця, 02 лютого 2018, 08:30

До редакції "Європейської правди" надійшов лист, під яким підписалися понад 100 інтелектуалів, митців та громадських діячів, що мають незаперечну повагу в суспільстві.

Лист важливий, бо він свідчить: в Польщі є чимало представників інтелектуальної еліти, не радих схваленню скандального закону в Сеймі та Сенаті.

Окрім того, у листі наведено наочну ілюстрацію того, як новий закон може вдарити по пересічних українцях.





Протестуємо проти змін до закону про ІНП

Ми, що нижче підписалися, протестуємо проти схвалених парламентом Республіки Польща поправок до закону про Інститут національної пам’яті.

Запроваджені нові положення закону про ІНП узаконять дискримінаційні практики та акти агресії, які уже існують у публічному просторі. Ці зміни уможливлять таврування довільно обраних осіб та етнічних груп, укріплять ксенофобські позиції, згенерують наступні злочини на ґрунті ненависті, поглиблять правову, суспільну, політичну, дипломатичну та інформаційну кризу.

Водночас ми солідарні із особами та інституціями, які вже висловили свій протест щодо змін до закону про ІНП, особливо у контексті загроз для освіти, науки, свободи думки та стану польсько-єврейських та польсько-ізраїльських відносин.

Також гаряче звертаємо увагу парламентарів Республіки Польща на те, що введена до закону поправка авторства депутата Томаша Жимковського із фракції Кукіз’15, про покарання за "бандерівські злочини" становить безпосередню загрозу для безпеки польських громадян української національності та українських працівників у Польщі.

Ми цілеспрямовано цитуємо не нові норми закону, а їх інформаційний відголос, оскільки він вже живе власним життям, передусім у соціальних мережах, але не тільки.

В якості прикладу наведемо те, що сказав депутат Томаш Жимковський, розповідаючи в Сеймі 25 січня цього року про слухання в Районному суді Перемишля щодо брутального та вульгарного перешкоджання перебігу греко-католицької релігійної ходи.

"Українець, викликаний з приводу фізичної агресії по відношенню до польського громадянина, зірвав із нього футболку з написом "Волинь – пам’ятаємо!", і коли його суд запитав, навіщо він це зробив, то відповів що не погоджується з атаками на його національного героя, котрим є Степан Бандера", - розповів депутат, зазначивши, що "йдеться про бандерівські питання з сьогоднішньої перспективи".

Між тим, суть справи за номером IIK 599/17, про яку йдеться, є цілковито інакшою. Підсудними є поляки, котрі з криками "здирай цю шмату, бандерівець", кинулися на представника парафіяльної охоронної служби, вбраного у традиційну українську сорочку-вишиванку та синьо-жовту стрічку.

Проте для вуличної справедливості фактичний стан речей не має значення.

Образ скривдженого із підписом "бандерівець" шириться у мережі, а польські націоналісти знаходять обґрунтування для своїх вчинків у нових нормах закону про Інститут національної пам’яті.

(польською мовою цей лист опублікований у Газеті Виборчій)



Лист-протест проти схвалених змін підписали:

Адам Бальцер, Боґуміла Берхиховська, Богдан Бялек, Кшиштоф Бобінський, Міхал Боні, Адам Боровський, Збіґнєв Буяк, Войцех Юзеф Буршта, Яцек Хмай, Іза Хруслінська, Пшемислав Чаплінський, Аґата Чарнацька, Кшиштоф Чижевський, Хелена Датнер, Анна Домбровська, Томаш Достатні ОР, Анна Енґелькінґ, Кристина Енґелькінґ, Мирослав Філічак, Марцін Філіпович, Владислав Фрасинюк, Анджей Фрішке, Беата Фудалей, Ґжеґож Ґауден, Кася Ґауза, Константи Ґеберт, Люцина Ґеберт, Александр Ґляйхґевіхт, Катажина Ґлінянович, Ян Ґольштейн, Маґдалена Ґрудзінська, Влодзімєж Ґрудзінський, Ришард Ґжесік, Єжи Гальберштадт, Оля Гнатюк, Аґнєшка Холланд, Єжи Іллґ, Божена Івашкевич-Вроніковська, Збіґнєв Янас, Кристина Янда, Тадеуш Янішевський, Зофія Янкевич, Марцін Кеншицький, Йоланта Кіліан, Яцек Клейфф, Міхал Клінґер, Малґожата Коритовська, Аґнєшка Кошчанська, Марцін Куля, Ева Кулік, Данута Куронь, Ярослав Курський, Анджей Ледер, Ядвіґа Лінде-Усікневич, Маґдалена Лазаркевич, Хелена Лучиво, Марта Лукасевич, Анна Махцевич, Войцех Мондри, Пьотр Нємчик, Станіслав Обірек, Даніель Ольбрихський, Йоанна Олех, Януш Онишкевич, Ян Ординський, Анна Осмульська-Ментрак, Адам Остольський, Антоні Павляк, Бартош Пєхович, Юзеф Пініор, Яцек Понєджялек, Ксавери Півоцький, Юзеф Пуціловський ОР, Катажина Рабановська, Томаш Ракович, Шошана Ронен, Ельжбета Роєк, Паула Савіцька, Яцек Серванський, Анджей Северин, Славомир Сєраковський, Маґда Смочинська-Вінярська, Александр Смоляр, Павел Смоленський, Пьотр Соботка, Ельжбета Смулкова, Барбара Становська, Кшиштоф Становський, Анджей Стасюк, Юстина Страчук, Клементина Суханов, Йоланта Суєцька, Малґожата Щенсняк, Моніка Шнайдерман, Ґражина Станішевська, Маґдалена Шьрода, Яцек Тайлор, Ева Тележинська-Савіцька, Барбара Торунчик, Александра Тшаска, Міколай Тшаска, Магдалена Туллі, Фелікс Тушко, Дорота Урбанек, Анна Ваховська, Юдита Ваховська, Кшиштоф Варліковський, Пьотр Венґленський, Анна Вольф-Повенска, Ева Вуйчак, Катажина Вінярська, Павел Вінярський, Хенрик Вуєць, Людвіка Вуєць, Януш Заорський, Анна Завадська, Кристина Захватович-Вайда.