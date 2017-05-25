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За кордон "по-старому": чому ідея Петра Порошенка загрожує безвізу

Катерина Кульчицька, Європа без бар'єрів _ Четвер, 25 травня 2017, 18:12
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Фото: president.gov.ua

В переддень безвізу не вщухають пристрасті навколо оформлення закордонних біометричних паспортів для жителів тимчасово окупованих територій Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Медіапростір заповнили неоднозначні заяви політиків.

Та на особливу увагу заслуговує заява президента Петра Порошенка про те, що громадяни з тимчасово окупованих територій зможуть скористатися безвізом з ЄС лише після повернення українського суверенітету над Кримом і Донбасом, а офіційно зареєстровані переселенці – після проходження "певної процедури". Про яку процедуру йдеться – глава держави не уточнив.

Правозахисники вже засудили дискримінаційні висловлювання президента, а в Державній міграційній службі (ДМС) пояснили, що процедура оформлення паспорту є однаковою для всіх громадян України, включно з тими, хто проживає на тимчасово окупованих територіях.

Однак президент, схоже, лишається на попередній позиції.

В середу Петро Порошенко оголосив про нову пропозицію: видавати закордонні паспорти старого зразка жителям тимчасово окупованих територій, якщо немає підстав видавати їм закордонні біометричні паспорти.

Окрім того, що ця ідея є відверто дискримінаційною, запропонований підхід може загрожувати українському безвізу.

Отже, чим загрожує Україні повернення до випуску закордонних паспортів старого зразка?

Рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС було затверджено саме тому, що Україна виконала усі критерії Плану дій з візової лібералізації (ПДВЛ). Разом з ухваленням рішень про безвіз для України та Грузії ЄС завбачливо оновив механізм призупинення дії безвізових режимів.

Нові правила передбачають наступне: Єврокомісія впродовж якнайменше семи років після надання безвізу пильно слідкуватиме за розгортанням реформ, розпочатих Україною в рамках візової лібералізації. Серед критеріїв, які будуть під наглядом, є і реформа ідентифікаційних документів, серед ключових здобутків якої – повний перехід на видачу закордонних біометричних паспортів нового типу.

Відновлення випуску старих закордонних паспортів – відкат реформи.

Це може стати юридичним приводом для Єврокомісії та окремих країн ЄС ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для України.

Окрім загрози для безвізового режиму, повернення до закордонних паспортів старого зразка створює можливості для зловживань, адже паспорти старого зразка, які не містили біометричний чип, були менш захищені від підробок.

То чому виникають проблеми з оформленням закордонних паспортів для жителів тимчасово окупованих територій?

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, держава забезпечує право на отримання документів, що підтверджують громадянство України. До таких документів належить і паспорт для виїзду за кордон. При цьому мешканці Криму та ОРДЛО мають право на оформлення закордонних біометричних паспортів на загальних умовах без необхідності подавати додаткові документи.

Головною проблемою для деяких громадян України з цих територій є неможливість проведення процедури ідентифікації. Це та процедура, яка дозволяє співробітнику ДМС визначити, що за паспортом справді звернувся громадянин України, він має право отримати документ і є тим, ким себе називає.

Наразі ідентифікація заявників на оформлення закордонного біометричного паспорту здійснюється на підставі даних з Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР) – електронної системи, в якій зберігаються дані про осіб та видані їм документи. ЄДДР створено нещодавно і в цій системі поки що немає інформації про усіх громадян України та їхні документи. Через це ідентифікація особи часто здійснюється за даними з картотеки територіального підрозділу ДМС, який видав заявнику паспорт громадянина України.

Отут і починаються проблеми для жителів тимчасово окупованих територій.

Оскільки картотеки підрозділів ДМС в Криму або в ОРДЛО зі зрозумілих причин є недоступними, то для ідентифікації осіб, які отримували там паспорти, доводиться шукати інформацію про особу в інших реєстрах – у МВС, Національної поліції, Мін’юсті та в органах ДФС. Якщо у результаті перевірки буде виявлено, що особа не є громадянином України або інформація, надана заявником, не підтвердиться – йому можуть відмовити в оформленні закордонного паспорту.

І це не обов’язково означає, що людина подає неправдиву інформацію – про неї просто може не бути інформації у реєстрах – наприклад, якщо цей громадянин не мав ані водійських прав, ані інших документів, виданих Україною.

На жаль, через ці проблеми деякі громадяни з тимчасово окупованих територій не зможуть оформити закордонні біометричні паспорти та скористатися перевагами безвізового режиму з ЄС.

Це питання дійсно потребує вирішення, але не через повернення до документів старого зразка, які суперечать прогресу України, досягнутому в рамках візової лібералізації.

І точно – не ставлячи під загрозу безвіз для всіх наших співгромадян.

Українці мають зберегти безвізовий режим з ЄС, до якого так довго прагнули.

 

Автор: Катерина Кульчицька,

аналітик ГО "Європа без бар'єрів"


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Відновлення випуску старих закордонних паспортів – відкат реформи. Це може стати для ЄС юридичним приводом ініціювати процедуру призупинення безвізового режиму для України. Неприпустимо ставити під загрозу безвіз для всіх наших співгромадян...

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