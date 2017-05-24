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Порошенко: з початком безвізу потік людей на кордоні зросте на 20%

Середа, 24 травня 2017, 16:23
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Після запровадження у червні безвізового режиму з Євросоюзом для громадян України потік людей на кордоні може зрости на 20%.

Про це заявив президент Петро Порошенко на нараді з підготовки до набуття чинності безвізу на пункті пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею.

"На сьогодні майже 100 тисяч громадян щодоби перетинають державний кордон, правда, це з урахуванням малого прикордонного руху. Попередні оцінки свідчать, що може бути 15-20% зростання", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що окремо необхідно розглянути можливість виділення додаткових коштів для розвитку інфраструктури,обладнання пунктів пропусків, що дозволило б українцям швидко перетинати кордон.

"Я отримую інформацію з Грузії, з Молдови, там підвищення складало і 35-40% на окремі дати. Тому я просив відповідні служби якісно підготуватися, щоб зберегти контроль при перетині кордону", - додав він.

Нагадаємо, візовий режим для короткострокових поїздок громадян України буде скасований опівночі неділі, 11 червня.

Як відомо, в понеділок Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок.

Для вчасної публікації даного рішення ЄС навіть довелося порушити власні правила та процедури.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".

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