Вільна торгівля з Канадою запрацювала: топ-10 фактів про умови ЗВТ

Наталія Микольська, торговий представник України _ Вівторок, 01 серпня 2017, 09:47

З 1 серпня нарешті запрацював режим вільної торгівлі між Україною та Канадою. Це другий режим вільної торгівлі (після ЄС), що набрав чинності з часів Революції гідності.

Але випадок із Канадою - дещо особливий. Адже завдяки активному любіюванню впливової української громади у Канаді ми отримали більше преференцій та кращі умови, ніж можна було сподіватися при переговорах із іншою країною.

Отже, що варто знати про ЗСТ із Канадою? Нижче - топ-10 ключових фактів про цю угоду.

1. Канада входить до топ-20 ринків у фокусі для України в Експортній стратегії. За оцінкою експертів International Trade Centre, потенціал збільшення нашого експорту становить близько $40 млн.

2. Канадський ринок орієнтований на імпорт. У 2016 році він склав 403 мільярди доларів США.

Канада є одним із провідних світових імпортерів з розрахунку на душу населення.

Так, обсяг імпорту Канади втричі перевищує обсяг імпорту США на душу населення. Це великий ринок з високим рівнем доходу, а також диверсифікацією споживчих смаків та уподобань.

3. Це країна, в якій знають Україну та її продукти. В Канаді найбільша українська діаспора. 1,3 мільйони українців живуть у Канаді.

4. Український експорт до Канади зростає. За 5 місяців цього року експорт товарів до Канади склав $19,5 млн і зріс на 73,4% (на $8,3 млн) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

І, що важливо, зростає експорт товарів з доданою вартістю. Збільшилися, зокрема, поставки комп’ютерного обладнання, керамічної плитки, спортивного спорядження, скляної і пластикової тари, човнів, меду, олії соняшникової. А експорт продуктів переробки овочів (консерви та соки) зріс з $83 тис. до $2,5 млн.

5. Угодою про вільну торгівлю скасовуються ввізні мита на імпорт 98% українських товарів.

Найбільші переваги отримають українські виробники машинобудівної та хімічної галузей, одягу та взуття, меблів, представники харчової галузі. Наприклад зараз, до моменту набрання чинності Угодою, діють ставки ввізного мита: готовий одяг - 17,2%, взуття - 9,7%, продукція транспортного машинобудування - 5,6%, овочі та фрукти – 3,8%, продукція хімічної промисловості – 4,5%.

І вже з 1 серпня ці та інші групи товарів будуть вільними від мита.

6. Український бізнес отримає доступ до участі в закупівлях на рівні федерального уряду Канади на однакових умовах з місцевими компаніями. Їхній обсяг складає приблизно 15 млрд канадських доларів і передбачає від 350 до 400 тисяч угод щороку.

7. Експорт до Канади послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій має значні перспективи.

Хоча Угода не регулює питання торгівлі послугами, ми очікуємо також збільшення експорту українських послуг до Канади. Зокрема, ринок ІКТ Канади демонструє стрімке зростання (9,6%), більше 70% з основних 250 гравців показали збільшення доходів минулого року.

8. Очікуємо збільшення інвестицій з Канади в Україну, а також інвестицій з інших країн для розміщення переробних виробництв для експорту в Канаду та ЄС. Ці інвестиції означають модернізацію підприємств, нові робочі місця і загальне покращення рівня життя українців.

9. Угода дасть "зелене світло" для кооперації українських та канадських підприємств у сфері ІТ, хай-теку, інженерії, в авіагалузі та машинобудуванні в межах участі в глобальних ланцюжках доданої вартості.

І останнє - як простіше скористатися новими можливостями?

10. Офіс з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку та торгівлі та спеціально започаткований Угодою проект технічної допомоги CUTIS Project (Canada-Ukraine Trade and Investment Support Project) працюють з українськими експортерами, щоб допомогти їм повністю скористатися всіма новими можливостями на ринку Канади, які створює Угода про вільну торгівлю.

Тому працюймо разом, щоб нові можливості, які створює угода, перетворились на нові контракти, поставки та валютні надходження в Україну!

ЕКСПОРТУЙ до Канади!

Автор: Наталія Микольська,

заступник міністра економічного розвитку і торгівлі — торговий представник України