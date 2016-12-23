Викрадач літака на Мальті погрожує підірвати гранату - ЗМІ

П'ятниця, 23 грудня 2016, 13:23

Літак Airbus А320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways захопив чоловік, який заявив, що має гранату і готовий підірвати повітряне судно.

Про це повідомляє Times of Malta.

Викрадач, який за деякими повідомленнями є прихильником Каддафі, заявив, що готовий відпустити всіх пасажирів разом, однак хоче залишити на борту екіпаж. На данному етапі точно невідомо, чого саме вимагає викрадач.

Станом на 13:13 двигуни літака все ще працювали і він був оточений військовими, які розташувалися на відстані. До літака поки ніхто не наближався.

Нагадаємо, захоплений літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу.