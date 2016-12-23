Угонщик самолета на Мальте угрожает взорвать гранату

Пятница, 23 декабря 2016, 13:23

Самолет Airbus А320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захватил мужчина, который заявил, что у него есть граната и он готов взорвать воздушное судно.

Об этом сообщает Times of Malta.

Угонщик, который по некоторым данным является сторонником Каддафи, заявил, что готов отпустить всех пассажиров вместе, однако хочет оставить на борту экипаж. На данном этапе точно неизвестно, чего именно требует похититель.

По состоянию на 13:13 двигатели самолета все еще работали и он был окружен военными, которые расположились на расстоянии. К самолету пока никто не приближался.

Напомним, захваченный самолет Airbus А320 авиакомпании Afriqiyah Airways выполнял в Ливии внутренний рейс из Сабхи в Триполи. На борту самолета находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.