Найти
АКТУАЛЬНО

Игорь Додон принял присягу и вступил в должность президента Молдовы

На Мальте приземлился захваченный неизвестными пассажирский самолет из Ливии

Италия подтвердила, что подозреваемого в теракте в Берлине застрелили в Милане

В Милане убит подозреваемый в нападении на берлинскую ярмарку - СМИ

Эвакуация гражданских и оппозиции из Алеппо завершена, 35 тыс. человек покинули город

Deutsche Bank выплатит $7,2 млрд по искам Минюста США




Угонщик самолета на Мальте угрожает взорвать гранату

Пятница, 23 декабря 2016, 13:23
Версия для печати Комментарии

Самолет Airbus А320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways захватил мужчина, который заявил, что у него есть граната и он готов взорвать воздушное судно.

Об этом сообщает Times of Malta.

Угонщик, который по некоторым данным является сторонником Каддафи, заявил, что готов отпустить всех пассажиров вместе, однако хочет оставить на борту экипаж. На данном этапе точно неизвестно, чего именно требует похититель.

По состоянию на 13:13 двигатели самолета все еще работали и он был окружен военными, которые расположились на расстоянии. К самолету пока никто не приближался.

Напомним, захваченный самолет Airbus А320 авиакомпании Afriqiyah Airways выполнял в Ливии внутренний рейс из Сабхи в Триполи. На борту самолета находятся 111 пассажиров и семь членов экипажа.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:48
С 1 января в Латвии вводят ограничения на операции наличными
14:28
Похитители ливийского А320 требуют освобождения сына Каддафи - СМИ
14:27
ЕС выделяет Италии дополнительные 38 млн евро на борьбу с миграционной кризисом
14:12
Похитители ливийского самолета согласились отпустить пассажиров - СМИ
13:59
Более 20 турецких военных просят убежища в США
13:58
Еврокомиссия выделила Болгарии свыше 48 млн евро на мигрантов
13:54
Аэропорт Мальты закрыт из-за приземления угнанного самолета
13:44
Фото
Игорь Додон принял присягу и вступил в должность президента Молдовы
13:39
ЕС выделил 270 млн евро на школы для сирийских беженцев в Турции
13:28
Видео
Посольство Британии записало нестандартное поздравление с Рождеством и Новым годом
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда

Приключения "дипломатов-контрабандистов": как оправдать себя и отсудить 900 тысяч у государства

Закарпатский суд признал неправомерными все упоминания о "дипломатическом грузе" и фейковом письме из посольства. А если письма не было, то чем провинилась госпожа дипломат? Надо восстановить ее на дипслужбе! Но в МИД считают дело принципиальным и готовы бороться...

Институт мировой политики

Аудит внешней политики: успехи и неудачи Украины глазами экспертов

Было интересно не только собрать экспертные мнения, но и сравнить, как внешняя политика Украины выглядит изнутри страны и за ее пределами... Украинцы убеждены, что миссия Украины – это сдерживание России, в частности, и от экспансии в Европе. За это высказалась треть респондентов...


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2016, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы?
   Яндекс.Метрика
  