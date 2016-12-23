Викрадачі лівійського А320 вимагають звільнення сина Каддафі - ЗМІ

П'ятниця, 23 грудня 2016, 14:28

Викрадачі літака Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті, вимагають звільнення Саїфа аль-Іслама Каддафі, другого сина Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє лівійське видання Alhadath.net.

За інформацією Alhadath.net, викрадачі вимагають звільнення Саїфа аль-Іслама Каддафі, другого сина Каддафі.

Також, за даними видання, викрадачі попросили політичного притулку на Мальті.

Окрім того, як повідомляє Malta Times, викрадачі стверджують, що є прихильниками Каддафі та належать до угруповання "Аль-Фатах Аль-Гадіда".

Викрадачі готові пустити всіх пасажирів разом з екіпажем, якщо їхні вимоги будуть виконані.

Проте, за даними Skynewsarabia, викрадачі вимагають безпечного виходу для бойовиків, що перебувають в районі "Qnfozh" в лівійському місті Бенгазі.

Зазначимо, що Саїф аль-Іслам Каддафі - лівійський політик, другий син лідера країни Муаммара Каддафі. 19 листопада 2011 року після падіння режиму його батька, Саїфа аль-Іслама було арештовано на півдні Лівії.

Раніше повідомлялося, що викрадачі лівійського літака Airbus А320 лівійської авіакомпанії Afriqiyah Airways, який приземлився на Мальті, погодилися здатися і відпустити пасажирів.

Нагадаємо, захоплений літак Airbus А320 авіакомпанії Afriqiyah Airways виконував у Лівії внутрішній рейс з Сабхи в Тріполі. На борту літака перебувають 111 пасажирів і сім членів екіпажу.