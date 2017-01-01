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Ідентифіковані 35 загиблих від теракту в Стамбулі, 24 з них іноземці

Неділя, 01 січня 2017, 19:56
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Турецька поліція оприлюднила оновлені дані щодо жертв теракту в Стамбулі та їх національної приналежності.

Про це пише турецьке видання Hurriet.

Повідомляється, що станом на вечір 1 січня було ідентифіковано 35 з 39 загиблих. Серед 39 загиблих було 25 чоловіків та 14 жінок, повідомили в поліції.

Одинадцять з упізнаних є громадянами Туреччини, їх вже тіла передали родичам. 24 з упізнаних загиблих виявилися іноземцями. 

Серед іноземців найбільше – семеро – були громадянами Саудівської Аравії, також, за даними Hurriet, серед загиблих громадяни Канади, Бельгії, Тунису, Індії, Сирії, Ізраїлю та Лівану.

Reuters уточнює, що серед загиблих була також громадянка Франції, яка мала також підданство Тунису.

Особі ще 4 жертв теракту встановлюються.  

Як повідомлялося раніше, у новорічну ніч терорист розстріляв людей, що перебували у клубі Reina, з автоматів Калашнікова.

Клуб є популярним серед іноземців, його також часто відвідують знаменитості. 

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