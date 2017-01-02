У Німеччині затримали сирійця, що планував теракт на Новий рік

Понеділок, 02 січня 2017, 17:10

Німецька поліція затримала у місті Саарбрюкен 38-річного сирійця у зв’язку з з підозрою в підготовці теракту.

Про це повідомляє видання Spiegel Online.

Затримання відбулося ще у суботу, 31 грудня.

Підозрюваний ймовірно контактував з членом "Ісламської держави" з міста Ракка за допомогою сервісу Telegram. На телефоні затриманого поліція виявила листування з цим членом ІДІЛ.

Затриманий Хасан А. начебто мав здійснити наїзд на людей автомобілем, який мав виглядати як такий, що належить поліції.

Сам затриманий заперечує свою причетність, заявляючи, що все вигадав, намагаючись отримати від ісламістів фінансову підтримку у розмірі 180 тисяч євро, щоб переказати ці кошти на утримання свої сім’ї у Сирії.

Нагадаємо, внаслідок наїзду вантажівки в натовп людей на різдвяному ярмарку в Берліні ввечері 19 грудня загинули 12 осіб, ще 49 людей отримали поранення.