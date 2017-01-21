ЄК дозволить 5 країнам продовжити прикордонний контроль ще на 3 місяці - ЗМІ

Субота, 21 січня 2017, 12:51

Єврокомісія має намір дозволити Німеччині і чотирьом іншим країнам залишити в силі контроль на кордонах.

Про це повідомляє в суботу, 21 січня, видання Die Welt з посиланням на "поінформовані джерела" у Єврокомісії, передає Deutsche Welle.

Це рішення буде діяти ще три місяці - до травня 2017 року

В якості обгрунтування рішення в числі інших було названо можливе "хаотичне" переміщення мігрантів, які вже знаходяться в Греції або інших країнах Євросоюзу. Завдяки продовженню прикордонних перевірок п'ять країн, де наплив мігрантів особливо високий - ФРН, Австрія, Данія, Швеція і Норвегія - зможуть частково знизити навантаження.

Глави МВС країн ЄС, які зберуться на інформаційну зустріч на Мальті 26-27 січня, мають намір обговорити цю тему.