ЄК дозволить 5 країнам продовжити прикордонний контроль ще на 3 місяці - ЗМІ

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Субота, 21 січня 2017, 12:51
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Єврокомісія має намір дозволити Німеччині і чотирьом іншим країнам залишити в силі контроль на кордонах.

Про це повідомляє в суботу, 21 січня, видання Die Welt з посиланням на "поінформовані джерела" у Єврокомісії, передає Deutsche Welle.

Це рішення буде діяти ще три місяці - до травня 2017 року

В якості обгрунтування рішення в числі інших було названо можливе "хаотичне" переміщення мігрантів, які вже знаходяться в Греції або інших країнах Євросоюзу. Завдяки продовженню прикордонних перевірок п'ять країн, де наплив мігрантів особливо високий - ФРН, Австрія, Данія, Швеція і Норвегія - зможуть частково знизити навантаження.

Глави МВС країн ЄС, які зберуться на інформаційну зустріч на Мальті 26-27 січня, мають намір обговорити цю тему. 

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