Меркель розраховує на компроміс з Трампом щодо міжнародних угод

Субота, 21 січня 2017, 17:48

Німецький канцлер Ангела Меркель пообіцяла, що шукатиме компромісів із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом щодо торговельних угод та видатків на оборону.

Про це вона сказала на прес-конференції у німецькому Шенталі у суботу, 21 січня, передає Deutsche Welle.

Вона наголосила, що працюватиме на збереження високого рівня відносин між Європою та США.

"Твердо вірю в те, що усім нам буде краще, якщо ми діятимемо разом, базуючись на правилах та спільних цінностях", - заявила Меркель.

Подібна кооперація, за її словами, стосуватиметься зокрема глобального економічного порядку, світової торгівлі та партнерства в рамках НАТО. Вона наголосила на важливості поваги у діалозі Берліна, Брюсселя та Вашингтона.

Нагадаємо, 20 січня присягу склав 45-й президент США Дональд Трамп.