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У Болгарії пройшла інавгурація проросійського президента Румена Радева

Неділя, 22 січня 2017, 14:47
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У Софії пройшла інавгурація 5-го президента Болгарії Румена Радева, який переміг на виборах у листопаді 2016 року.

За інформацією Bulgarian News Agency, церемонія інавгурації відбулася в Софії на площі Святого Олександра Невського.

Нагадаємо, що на виборах президента Болгарії у листопаді 2016 року переміг кандидат від Соціалістичної партії генерал Румен Радев.

"Сьогоднішня церемонія має глибокий сенс: надія на зміну, яка чекає всіх нас. Я хочу подякувати президенту Плевнелієву та всім президентам до нього, за їх зусилля щодо побудови демократичної Болгарії", - сказав Радев під час церемонії.

Він також заявив, що буде працювати з партнерами Болгарії для активізації європейської інтеграції, проте одночасно буде "відстоювати права та гідність свого народу".

Як повідомлялося, одним з перших його завдань є розпуск парламенту, призначення тимчасової адміністрації й призначення дострокових виборів.

Зазначимо, що соціаліст Радев неодноразово закликав до покращення відносин з Росією та скасування антиросійських санкцій, запроваджених ЄС. 

Радев раніше заявляв про те, що Крим є українським де-юре, але російським де-факто, і що Росія не є ворогом Болгарії.

Раніше повідомлялося, що Плевнелієв, який сьогодні залишає свою посаду, закликав свого наступника Румена Радева засудити анексію Росією українського Криму і продемонструвати пронатовську і проєвропейську позицію Болгарії.

Про те, чого чекати Україні від нового президента Болгарії Румена Радева читайте у статті на Європейській Правді: "Друга перемога Кремля. Чого чекати від нового президента Болгарії"

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