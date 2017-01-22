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Уряд Британії приховав невдалий запуск балістичної ракети у червні 2016 року - ЗМІ

Неділя, 22 січня 2017, 16:36
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Британський уряд приховав невдалий запуск балістичної ракети Trident II D5, який пройшов у червні 2016 року, незадовго до голосування в парламенті щодо майбутнього протиракетної системи.

Про це повідомляє The Sunday Times.

За інформацією видання, балістична ракета Trident II D5, яка може вбити мільйони, будучи оснащеною ядерними боєголовками, була запущена під час тесту у червні минулого року біля узбережжя Флориди з одного із чотирьох британських атомних підводних човнів.

Повідомляється, що це було єдине випробування британських ядерних ракет протягом чотирьох років, і тепер можуть виникнути питання щодо надійності ракети.

"Відбулася велика паніка на найвищому рівні влади та серед військових після того, як перше випробування нашого ядерного стримування протягом чотирьох років закінчилося катастрофічним провалом", - розповіло джерело виданню.

"В кінцевому підсумку на Даунінг-Стріт вирішили приховати невдалий тест. Вони знали, що якщо б інформація була оприлюднена, то це було б погано у переконливості ядерного стримування", - сказало джерело, зазанчивши, що майбутнє голосування зробило це питання ще більш чутливим.

За даними The Guardian, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей ухилилася від відповіді на питання про те, чи знала вона особисто про невдалий запуск ракети Trident з британської субмарини біля атлантичного узбережжя США в червні минулого року.

"Такі випробування нашого арсеналу ядерного стримування проводяться весь час, регулярно", - заявила вона, ухилившись дати чітку відповідь про те, чи знала вона про невдалий запуск.

Повідомляється, що у Міністерстві оборони не заперечили про те, що ракета під час запуску відхилилася  від курсу,  проте описали тест успішним.

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