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"Газпром" сам платитиме за будівництво "Північного потоку 2"

Неділя, 22 січня 2017, 18:35
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Російський енергетичний гігант "Газпром" сплачуватиме самотужки витрати на будівництво трансбалтійського газопроводу "Північний потік - 2", оскільки австрійська нафтова компанія OMV та інші європейські партнери відмовилися від своїх планів.

Про це повідомляє Der Standard.

"Газпром втратив надію на європейських партнерів в проекті газопроводу "Північний потік - 2" - принаймні в найближчому майбутньому", - повідомляє видання.

"Газпром" планував реалізувати проект "Північний потік - 2" разом з європейськими нафтовими компаніями Engie, OMV, Shell, Uniper і Wintershall, та при цьому зберегти за собою 50 відсотків плюс одна акція для контролю.

Проте європейські партнери відмовились від фінансової участі у проекті і тепер "Газпром" змушений інвестувати 1,75 млрд євро - вдвічі більше, ніж планувалось. 

Європейські компанії так і не увійшли в капітал проектної компанії "Nord Stream 2 AG" через протидію польського антимонопольного регулятора, після чого не вдалося реалізувати початкову схему проекту.

Ще у грудні 2016 року у "Газпромі" заявляли, що не бачать ризиків для фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Глава російського газового холдингу Олексій Міллер заявляв, що всі учасники проекту підтвердили свою участь в проекті "Північний потік-2", та що проект реалізується строго за графіком.

Нагадаємо, у грудні 2016 року влада шведського острова Готланд вирішила відмовити "Газпрому" в оренді гавані для "Північного потоку 2".

Як відомо, проект "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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