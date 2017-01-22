"Газпром" сам будет платить за строительство "Северного потока 2"

Воскресенье, 22 января 2017, 18:35

Российский энергетический гигант "Газпром" будет оплачивать самостоятельно расходы на строительство трансбалтийского газопровода "Северный поток - 2", поскольку австрийская нефтяная компания OMV и другие европейские партнеры отказались от своих планов.

Об этом сообщает Der Standard.

"Газпром потерял надежду на европейских партнеров в проекте газопровода "Северный поток - 2" - по крайней мере в ближайшем будущем", - сообщает издание.

"Газпром" планировал реализовать проект "Северный поток - 2" вместе с европейскими нефтяными компаниями Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, и при этом сохранить за собой 50 процентов плюс одна акция для контроля.

Однако европейские партнеры отказались от финансового участия в проекте и теперь "Газпром" вынужден инвестировать 1,75 млрд евро - вдвое больше, чем планировалось.

Европейские компании так и не вошли в капитал проектной компании "Nord Stream 2 AG" из-за противодействия польского антимонопольного регулятора, после чего не удалось реализовать изначальную схему проекта.

Еще в декабре 2016 года в "Газпроме" заявляли, что не видят рисков для финансирования строительства газопровода "Северный поток-2".

Глава российского газового холдинга Алексей Миллер заявлял, что все участники проекта подтвердили свое участие в проекте "Северный поток-2", и что проект реализуется строго по графику.

Напомним, в декабре 2016 года власти шведского острова Готланд решили отказать "Газпрому" в аренде гавани для "Северного потока 2".

Как известно, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.