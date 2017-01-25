Знайти
АКТУАЛЬНО

Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського оборонпрому

Кількість жертв сходу лавини в Італії зросла до 23 осіб

Японія підняла винищувачі для перехоплення бомбардувальників РФ

ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо захисту журналістів, критика України відсутня

ПАРЄ закликає Росію звільнити Сущенка та зняти звинувачення з кримських журналістів

Ягланд не помітив російську агресію у своєму виступі в ПАРЄ




Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського оборонпрому

Середа, 25 січня 2017, 10:55
оновлено
Версія для друку Коментарі

Європейський суд, розташований в Люксембурзі, виніс рішення за скаргою російського заводу "Алмаз-Антей", який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Про це "Європейській правді" повідомили в прес-службі суду.

Йдеться про санкції, запроваджені Радою ЄС в 2014 році, після початку збройної агресії РФ проти України. Євросоюз вирішив заморозити кошти та активи російської компанії "Алмаз-Антей", а також низки інших підприємств російського оборонпрому.

"Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і таким чином підтримав рішення про заморожування грошових засобів компанії", - йдеться в повідомленні суду. 

Дане рішення Суду ЄС стало першим щодо оскарження санкцій проти російських компаній. Європейський суд застосує принцип прецедентного права, тому у інших справах з ідентичними обставинами можна очікувати точно такого рішення.

"Суд вважає... що Рада ЄС не діяла непропорційно, коли вирішила заморозити кошти підприємств, які підтримують, матеріально чи фінансово, ті дії російської влади, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться в рішенні.

На думку суду, переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз має право очікувати, що незаконні дії Росії "припиняться чи стануть дорожче для тих, хто їх вчиняє, і це сприятиме мирному врегулюванню кризи в Україні".

Як відомо, компанія "Алмаз-Антей" виробляє ЗРК "Бук" та ракети класу "земля-повітря". Суд погодився із наданими Радою ЄС доказами того, що Росія незаконно передавала таке озброєння сепаратистам на українську територію. Також суд взяв до уваги "численні повідомлення" про те, що дане озброєння було використане для збиття українських військових літаків та гелікоптерів, причому "Алмаз-Антей" не спростовує дану інформацію.

"Виробляючи озброєння і військову техніку та постачаючи її російській державі, яка в свою чергу забезпечує зброєю сепаратистів на сході України, "Алмаз-Антей" істотно підтримує дії, які загрожують або підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - вважає Суд ЄС.

Суд окремо наголосив, що для замороження коштів компанії не було потреби доводити, хто керував комплексом "Бук", з якого було збито малайзійський авіалайнер MH-17.

"Суд також вважає, що Рада ЄС не була зобов'язана доводити, що зброя, яку виробляє "Алмаз-Антей", була використана в Україні саме сепаратистами. Таке доведення було б важко забезпечити особливо в ситуації триваючого конфлікту, де іноді буває важко точно встановити відповідальність та види зброї, використовуваної кожною з воюючих сторін", - йдеться в рішенні.

Нині на розгляді Європейського суду перебувають скарги низки інших російських компаній, як з фінансового сектора, так і оборонних підприємств.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
12:16
інфографіка
У Польщі опублікували перелік "небажаних" імен для хлопців та дівчат
11:56
У Туреччині оголосять дату конституційного референдуму на цьому тижні
11:53
Аеропорт Гамбурга через проблеми з сервером приймає менше літаків
10:55
оновлено
Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського оборонпрому
11:31
Логвинський став головою підкомітету ПАРЄ, обійшовши пропутінського кандидата
11:14
Кількість жертв сходу лавини в Італії зросла до 23 осіб
10:59
Сербія та Косово продовжать переговори про нормалізацію відносин – Могеріні
10:55
Каталонія шукає підтримки ЄС для проведення референдуму про незалежність
10:45
Наступного тижня Європарламент проголосує за безвіз для Грузії
10:20
У Брюсселі поліція проводить антитерористичний рейд
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Сергій Сидоренко, Європейська правда, Страсбург

Росію повертають на вищому рівні: в Раді Європи готують новий шлях зняття санкцій з РФ

Депутати, що симпатизують РФ, навіть підготували проект змін до регламенту ПАРЄ. Але осіння сесія показала: шансів провести його через асамблею немає. Саме тому друзі Росії змушені "грати в довгу", а ідея повернення РФ після саміту Ради Європи нині розглядається серед основних.

Дмитро Тужанський, для Європейської правди

Втримати Угорщину: як перетворити "проросійського сусіда" на лобіста України в ЄС

Угорщина в Україні має неоднозначний імідж. Пересічний українець, що хоч трохи цікавиться зовнішньою політикою, згадає про закарпатську тематику, але також – про Орбана і його антиєвропейську політику; про підтримку безвізу, але також про проросійські настрої...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію матеріалів сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми?
   Яндекс.Метрика
  