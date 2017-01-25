Суд ЄС визнав законність санкцій проти заводу російського оборонпрому

Середа, 25 січня 2017, 10:55

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Європейський суд, розташований в Люксембурзі, виніс рішення за скаргою російського заводу "Алмаз-Антей", який оскаржував запроваджені проти нього санкції.

Про це "Європейській правді" повідомили в прес-службі суду.

Йдеться про санкції, запроваджені Радою ЄС в 2014 році, після початку збройної агресії РФ проти України. Євросоюз вирішив заморозити кошти та активи російської компанії "Алмаз-Антей", а також низки інших підприємств російського оборонпрому.

"Суд відхилив позов "Алмаз-Антей" і таким чином підтримав рішення про заморожування грошових засобів компанії", - йдеться в повідомленні суду.

Дане рішення Суду ЄС стало першим щодо оскарження санкцій проти російських компаній. Європейський суд застосує принцип прецедентного права, тому у інших справах з ідентичними обставинами можна очікувати точно такого рішення.

"Суд вважає... що Рада ЄС не діяла непропорційно, коли вирішила заморозити кошти підприємств, які підтримують, матеріально чи фінансово, ті дії російської влади, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться в рішенні.

На думку суду, переслідуючи конкретні підприємства, Євросоюз має право очікувати, що незаконні дії Росії "припиняться чи стануть дорожче для тих, хто їх вчиняє, і це сприятиме мирному врегулюванню кризи в Україні".

Як відомо, компанія "Алмаз-Антей" виробляє ЗРК "Бук" та ракети класу "земля-повітря". Суд погодився із наданими Радою ЄС доказами того, що Росія незаконно передавала таке озброєння сепаратистам на українську територію. Також суд взяв до уваги "численні повідомлення" про те, що дане озброєння було використане для збиття українських військових літаків та гелікоптерів, причому "Алмаз-Антей" не спростовує дану інформацію.

"Виробляючи озброєння і військову техніку та постачаючи її російській державі, яка в свою чергу забезпечує зброєю сепаратистів на сході України, "Алмаз-Антей" істотно підтримує дії, які загрожують або підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - вважає Суд ЄС.

Суд окремо наголосив, що для замороження коштів компанії не було потреби доводити, хто керував комплексом "Бук", з якого було збито малайзійський авіалайнер MH-17.

"Суд також вважає, що Рада ЄС не була зобов'язана доводити, що зброя, яку виробляє "Алмаз-Антей", була використана в Україні саме сепаратистами. Таке доведення було б важко забезпечити особливо в ситуації триваючого конфлікту, де іноді буває важко точно встановити відповідальність та види зброї, використовуваної кожною з воюючих сторін", - йдеться в рішенні.

Нині на розгляді Європейського суду перебувають скарги низки інших російських компаній, як з фінансового сектора, так і оборонних підприємств.