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Лише 32% американців вважають, що Обама виконав передвиборчі обіцянки

Понеділок, 09 січня 2017, 17:53
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Більшість американців мають позитивну думку про президента США Барака Обаму, який після 8 років залишає Білий Дім, проте вважають, що він не зумів виконати свої передвиборчі обіцянки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного дослідницьким центром NORC та Associated Press.

Згідно із даними, лише 32% населення вважають, що Обама виконав свої передвиборчі обіцянки.

Так, 44% опитаних вважають, що він намагався виконати свої обіцянки, але безуспішно.

22% американців (та 49% республіканців) кажуть, що він не дотримав своїх обіцянок.

У той же час, за даними опитування, 52% опитаних заявили, що Обама був хорошим президентом. На 57% респондентів він справив сприятливе враження.

В опитуванні громадської думки взяли участь 1 017 дорослих жителів США. Дослідження проходило онлайн та через опитування по телефону з 14 по 19 грудня 2016 року.

Нагадаємо, що повноваження Обами закінчаться 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента США Дональда Трампа.

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