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Військовий літак Росії помилково атакував турецьких солдатів у Сирії, 3 загиблих

Четвер, 09 лютого 2017, 17:46
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Російський військовий літак 9 лютого у сирійському місті Ель-Баб завдав авіаудару по будівлі, де перебували військові Збройних сил Туреччини в ході повітряних операцій проти ІДІЛ, внаслідок чого 3 солдатів було вбито, ще 11 поранено.

Про це повідомили представники ЗС Туреччини, передає Hurriyet Daily News.

Військові заявили, що інцидент стався близько 8:40 ранку (за місцевим часом) в районі, де триває операція "Щит Євфрату".

Повідомляється, що офіційні особи Росії назвали загибель турецьких військових нещасним випадком та висловили співчуття з приводу цього.

Турецькі військові заявили, що розслідування інциденту розпочато з обох сторін.

За даними військових, російський президент Володимир Путін зателефонував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану після інциденту та висловив свої співчуття.

Нагадаємо, турецькі військові повідомили, що російські літаки та авіація Туреччини завдали авіаударів по позиціям ІДІЛ в районі сирійського міста Ель-Баб.

Як відомо, антитерористична операція "Щит Євфрату" триває на півночі Сирії з 24 серпня за підтримки ЗС Туреччини.

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