Гаазький суд за тиждень оголосить перше рішення у справі "Україна проти Росії"

Вівторок, 11 квітня 2017, 07:50

19 квітня буде офіційно оприлюднене рішення Міжнародного суду ООН щодо тимчасових (забезпечувальних) заходів за позовом до Російської федерації через порушення нею двох конвенцій ООН.

Ця дата зазначена у офіційному повідомленні на сайті суду.

"Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, оприлюднить свою постанову щодо прохання України про тимчасові заходи у справі щодо застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - йдеться у повідомленні.

Відкрите засідання суду розпочнеться о 16.00 за київським часом.

Це рішення не буде остаточним і не пов’язане із розглядом даної справи по суті, однак, за розрахунками Києва, стане важливою ланкою для юридичної протидії РФ.

Україна просить, щоби суд наклав на РФ офіційну заборону на військову підтримку бойовиків на Донбасі; наказав відновили діяльність Меджлісу, припинити дискримінацію кримськотатарської та української національних меншин в Криму тощо.