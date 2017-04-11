Росіян змусили прибрати всі згадки про кримські вина на виставці в Італії

Вівторок, 11 квітня 2017, 08:40

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В італійській Вероні на винній виставці Vanitaly росіян змусили прибрати зі свого стенду крадені вина з анексованого Криму.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав учасник виставки, керівник проекту UA2EU, що займається просуванням українського експорту, Олексій Любецький.

За його словами, на виставці Vanitaly росіяни на своєму стенді просували крадені вина з окупованої території.

Фото Олексія Любецького

Після цього Любецький повідомив про порушення росіян у фінансову поліцію Італії. "Я залучив карабінерів, поліцію, фінансову поліцію та просто сек'юриті", - повідомив він.

Повідомляється, що після цього росіяни прибрали українські вина зі свого стенду.

"Наприкінці дня я завітав на стенд Росії. Українські вина були прибрані зі стенда. Це перемога і результат спільних дій громади та державних органів(Амбасади України в Італії)", - повідомив Любецький.

За словами речника МЗС України Мар'яни Беци, МЗС направило ноти італійській стороні та звернулось до адміністрації виставки з метою недопущення експонування товарів з окупованого Криму.

"Згідно з Рішенням Ради ЄС 692/2014 італійські організатори направили вимогу російській стороні не експонувати товари з АРК в рамках "Vinitaly-2017", - написала Беца у своєму Twitter.

Згідно з Рішенням Ради ЄС 692/2014 італійські організатори направили вимогу рос стороні не експонувати товари з АРК в рамках «Vinitaly-2017" — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 квітня 2017 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія хоче представити кримське вино на виставці в Італії всупереч санкціям. Як відомо, у 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.