Россиян заставили убрать все упоминания о крымских винах на выставке в Италии

В итальянской Вероне на винной выставке Vanitaly россиян заставили убрать со своего стенда ворованные вина из аннексированного Крыма.
Об этом на своей странице в Facebook написал участник выставки, руководитель проекта UA2EU, что занимается продвижением украинского экспорта, Алексей Любецкий.
По его словам, на выставке Vanitaly россияне на своем стенде продвигали ворованные вина из оккупированной территории.
|Фото Алексея Любецкого
После этого Любецкий сообщил о нарушении россиян в финансовую полицию Италии. "Я привлек карабинеров, полицию, финансовую полицию и просто секьюрити", - сообщил он.
Сообщается, что после этого россияне убрали украинские вина со своего стенда.
"В конце дня я посетил стенд России. Украинские вина были убраны со стенда. Это победа и результат совместных действий общественности и государственных органов (Посольства Украины в Италии)", - сообщил Любецкий.
По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, МИД направило ноты итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.
"Согласно Решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017", - написала Беца в своем Twitter.
Згідно з Рішенням Ради ЄС 692/2014 італійські організатори направили вимогу рос стороні не експонувати товари з АРК в рамках «Vinitaly-2017"— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 10 квітня 2017 р.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет представить крымское вино на выставке в Италии вопреки санкциям. Как известно, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.