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Россиян заставили убрать все упоминания о крымских винах на выставке в Италии

Вторник, 11 апреля 2017, 08:40
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В итальянской Вероне на винной выставке Vanitaly россиян заставили убрать со своего стенда ворованные вина из аннексированного Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook написал участник выставки, руководитель проекта UA2EU, что занимается продвижением украинского экспорта, Алексей Любецкий.

По его словам, на выставке Vanitaly россияне на своем стенде продвигали ворованные вина из оккупированной территории.

Фото Алексея Любецкого 

После этого Любецкий сообщил о нарушении россиян в финансовую полицию Италии. "Я привлек карабинеров, полицию, финансовую полицию и просто секьюрити", - сообщил он.

Сообщается, что после этого россияне убрали украинские вина со своего стенда.

"В конце дня я посетил стенд России. Украинские вина были убраны со стенда. Это победа и результат совместных действий общественности и государственных органов (Посольства Украины в Италии)", - сообщил Любецкий.

По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, МИД направило ноты итальянской стороне и обратилось к администрации выставки с целью недопущения экспонирования товаров из оккупированного Крыма.

"Согласно Решению Совета ЕС 692/2014 итальянские организаторы направили требование российской стороне не экспонировать товары из АРК в рамках "Vinitaly-2017", - написала Беца в своем Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия хочет представить крымское вино на выставке в Италии вопреки санкциям. Как известно, в 2014 году Европейский союз ввел санкции против 9 крымских компаний, 4 из которых являются производителями вин и алкогольных напитков.

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