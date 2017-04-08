У Фінляндії вилучили тираж журналу через рекламу окупованого Криму

Субота, 08 квітня 2017, 12:08

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Фінська державна залізнична компанія VR вирішила вилучити увесь тираж журналу Allegro через рекламу туристичних поїздок в окупований Крим.

Про це повідомляє Yle.

Журнал Allegro призначений для пасажирів швидкісних поїздів Allegro, що курсують між Гельсінкі та Санкт-Петербургом. Він видається спільно VR і ВАТ "Російська залізниця".

В свіжому номері журналу фінською, англійською та російською мовами рекламуються поїздки в Крим під заголовком: "Знову в Крим!".

Рекламу в журналі помітила фінський журналіст Арья Паананен, яка перепостила у Facebook фотографію реклами.

"Цей матеріал розміщений в тій частині журналу, за яку відповідає РЖД. У верхній частині сторінки написано "Інформація ВАТ "РЖД", - сказав начальник прес-служби VR Міка Хейярs.

За її словами, VR не пропонує і не організовує поїздки в Крим. Тим не менш, VR прийняла рішення про вилучення всього тиражу Allegro.

На запитання, чи знає VR про те, що публікується в журналі, і як така реклама могла опинитися в журналі, Хейярі сказав: "Ми оцінимо ситуацію і проведемо бесіду з нашими партнерами, тобто з РЖД. VR відповідає за фінські матеріали, а РЖД – за російські матеріали".