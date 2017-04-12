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Маккейн у Чорногорії: Росія втручається у справи Балкан

Середа, 12 квітня 2017, 18:49
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Сенатор США Джон Маккейн розкритикував Росію за спроби втручання у справи Балканських країн і по всій Європі.

Про це повідомляє Associated Press.

Маккейн, який очолює сенатський Комітет зі збройних сил, зараз знаходиться у поїздці по Балканам і сьогодні перебуває у Чорногорії. "Поведінка з боку росіян у всьому регіоні і у світі є неприйнятною", - сказав він.

Сенат підтримав приєднання Чорногорії до НАТО в минулому місяці, а президент Дональд Трамп підписав ратифікацію у вівторок.

"Я вважаю, що поведінка Росії вимагає нашої солідарності і нашої сили для того, щоб зберегти принципи та засади демократії", - сказав Маккейн.

Маккейн провів паралель між подіями в Чорногорії і можливим втручанням Росії у президентські вибори в США.

"Немає ніяких доказів, що їм це вдалося. Але є свідоцтва того, що росіяни намагаються підірвати демократичний процес в інших частинах світу", - додав сенатор.

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