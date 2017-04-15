Афганістан: від удару найпотужнішої бомби США загинули 90 бойовиків ІДІЛ

Субота, 15 квітня 2017, 10:36

Понад 90 бойовиків "Ісламського держави" загинули в результаті удару найбільшої американської неядерної бомби, яка була скинута в четвер в Афганістані.

Про це повідомляє AFP із посиланням на інформацію афганських чиновників.

"Не менше 92 бойовиків "Ісламської держави" було вбито під час бомбардування", - сказав губернатор регіону Ачин, де була скинута бомба. Представник провінції Нангархар заявив про 90 загиблих бойовиків.

Афганські чиновники також повідомили, не було "жодних жертв серед військових та цивільних". За їхніми словами, тисячі місцевих жителів залишили район в останні місяці бойових дій.

Раніше повідомлялося, що в результаті бомбардування загинули 36 бойовиків. Удар був нанесений для того, щоб зруйнувати систему тунелів і печер, які використовували бойовики ІДІЛ.

Нагадаємо, Пентагон 13 квітня оголосив про перше використання авіабомби GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb або просто МОАВ, яку також називають "матір’ю всіх бомб".

Наступного дня Військово-повітряні сили США оприлюднили відео бомбардування в Афганістані.