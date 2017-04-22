На островах Сен П'єр і Мікелон вже голосують за президента Франції

Субота, 22 квітня 2017, 15:35

На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції.

Про це повідомляє Lefigaro.fr.

Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.

Повідомляється, що майже 5000 осіб зареєстровані в списку виборців.

Нагадаємо, 23 квітня о 8:00 за місцевим часом у Франції розпочнеться перший тур президентських виборів.

На пост президента країни претендують 11 кандидатів.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон зберігає лідерство у передвиборчих перегонів за два дні до голосування.

Друге місце посідає лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен – 22%.