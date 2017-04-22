На островах Сен П'єр і Мікелон вже голосують за президента Франції

На заморських територіях Франції - островах Сен П'єр і Мікелон вже розпочалося голосування в рамках першого туру президентських виборів у Франції.
Про це повідомляє Lefigaro.fr.
Голосування на цих територіях відбувається через велику різницю часових поясів.
Повідомляється, що майже 5000 осіб зареєстровані в списку виборців.
Нагадаємо, 23 квітня о 8:00 за місцевим часом у Франції розпочнеться перший тур президентських виборів.
На пост президента країни претендують 11 кандидатів.
Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон зберігає лідерство у передвиборчих перегонів за два дні до голосування.
Друге місце посідає лідер "Національного фронту" Марін Ле Пен – 22%.