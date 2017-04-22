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На островах Сен-Пьер и Микелон уже голосуют за президента Франции

Суббота, 22 апреля 2017, 15:35
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На заморских территориях Франции - островах Сен-Пьер и Микелон уже началось голосование в рамках первого тура президентских выборов во Франции.

Об этом сообщает Lefigaro.fr.

Голосование на этих территориях происходит из-за большой разницы часовых поясов.

Сообщается, что почти 5000 человек зарегистрированы в списке избирателей.

Напомним, 23 апреля в 8:00 по местному времени во Франции стартует первый тур президентских выборов.

На пост президента страны претендуют 11 кандидатов.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонки за два дня до голосования.

Второе место занимает лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен – 22%.

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