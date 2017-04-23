У Франції розпочався перший тур президентських виборів

Неділя, 23 квітня 2017, 09:30

У Франції о 8 ранку за місцевим часом розпочалося голосування у першому турі виборів президента.

Про це повідомляє Le Figaro.

Голосування відбувається на понад 66,5 тисячах дільниць і триватиме до 19.00 – на годину довше, ніж на попередніх президентських виборах. В окремих великих містах дільниці лишатимуться відчиненими до 20.00.

Участь у голосуванні можуть взяти 45,67 мільйона виборців на території Франції, та 1,3 мільйона французьких виборців за кордоном.

Французи у неділю обирають поміж 11 кандидатів.

Згідно з останніми опитуванням, найбільше голосів у першому турі можуть зібрати незалежний кандидат, лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон (23-25%), лідер ультраправої партії "Національний Фронт" Марін Ле Пен (22-23%), представник консервативної партії "Республіканці" Франсуа Фійон (19-19,5%) та представник лівих Жан-Люк Меланшон (18,5-19,5%).

Якщо жодне з кандидатів у першому турі не набере більшості голосів виборців, 7 травня відбудеться другий тур голосування.

Варто зазначити, що перших результатів голосування 24 квітня слід очікувати не раніше 20.00, коли закриється остання виборча дільниця у Франції. Оприлюднення попередніх результатів, окрім даних про явку, карається штрафом у 75 тисяч євро.