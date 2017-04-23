Во Франции начался первый тур президентских выборов

Воскресенье, 23 апреля 2017, 09:30

Во Франции в 8 утра по местному времени началось голосование в первом туре выборов президента.

Об этом сообщает Le Figaro.

Голосование происходит на более 66,5 тысячах участков и продлится до 19.00 – на час дольше, чем на предыдущих президентских выборах. В отдельных крупных городах участки останутся открытыми до 20.00.

Участие в голосовании могут принять 45,67 миллиона избирателей на территории Франции, и 1,3 миллиона французских избирателей за рубежом.

Французы в воскресенье выбирают среди 11 кандидатов.

Согласно последним опросам, больше всего голосов в первом туре могут собрать независимый кандидат, лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон (23-25%), лидер ультраправой партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен (22-23%), представитель консервативной партии "Республиканцы" Франсуа Фийон (19-19,5%) и представитель левых Жан-Люк Меланшон (18,5-19,5%).

Если ни один из кандидатов в первом туре не наберет большинства голосов избирателей, 7 мая состоится второй тур голосования.

Стоит отметить, что первых результатов голосования 24 апреля следует ожидать не ранее 20.00, когда закроется последний избирательный участок во Франции. Обнародование предварительных результатов, кроме данных о явке, наказывается штрафом в 75 тысяч евро.