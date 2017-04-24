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ПАРЄ відмовилася ухвалювати рішення щодо візиту Аграмунта до Сирії

Понеділок, 24 квітня 2017, 10:25
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Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (керівний орган асамблеї) не знайшло голосів, щоби винести на розгляд окрему резолюцію щодо візиту президента ПАРЄ Педро Агрмунта до Сирії.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди", який поспілкувався із учасниками закритого засідання Бюро.

В ПАРЄ був внесений проект даної резолюції але було ухвалене рішення про відмову від його розгляду під час поточної сесії.

Натомість влітку Асамблея має намір розглянути комплексну резолюцію щодо ситуації в Сирії, частиною якої стане епізод з поїздкою Аграмунта.

Як повідомляла "Європейська правда", в понеділок Аграмунт письмово пояснив візит до Сирії, звинуватив ЗМІ та забув про російське фінансування своєї поїздки.

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