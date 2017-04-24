ПАСЕ отказалась принимать решение по визиту Аграмунта в Сирию

Понедельник, 24 апреля 2017, 10:25

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (руководящий орган ассамблеи) не нашло голосов, чтобы вынести на рассмотрение отдельную резолюцию относительно визита президента ПАСЕ Педро Агрмунта в Сирию.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", пообщавшийся с участниками закрытого заседания Бюро.

В ПАСЕ был внесен проект данной резолюции, но было принято решение об отказе от его рассмотрения на текущей сиссии

При этом летом Ассамблея намерена рассмотреть комплексную резолюцию по ситуации в Сирии, частью которой станет эпизод с поездкой Аграмунта.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник Аграмунт письменно объяснил визит в Сирию, обвинил СМИ и забыл упомянуть о российском финансировании своей поездки.