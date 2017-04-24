Найти
АКТУАЛЬНО

Военные расходы в мире растут, Россия поднялась на третье место – SIPRI

Аграмунт пояснил визит в Сирию: обвинил СМИ и забыл о российском финансировании

Макрон выиграл первый тур выборов президента Франции. Ле Пен - вторая

Макрон побеждает Ле Пен во втором туре – опрос

Франсуа Фийон тоже призвал голосовать за Макрона во втором туре

Амон призвал поддержать Макрона во втором туре




ПАСЕ отказалась принимать решение по визиту Аграмунта в Сирию

Понедельник, 24 апреля 2017, 10:25
Версия для печати Комментарии

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (руководящий орган ассамблеи) не нашло голосов, чтобы вынести на рассмотрение отдельную резолюцию относительно визита президента ПАСЕ Педро Агрмунта в Сирию.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды", пообщавшийся с участниками закрытого заседания Бюро.

В ПАСЕ был внесен проект данной резолюции, но было принято решение об отказе от его рассмотрения на текущей сиссии

При этом летом Ассамблея намерена рассмотреть комплексную резолюцию по ситуации в Сирии, частью которой станет эпизод с поездкой Аграмунта.

Как сообщала "Европейская правда", в понедельник Аграмунт письменно объяснил визит в Сирию, обвинил СМИ и забыл упомянуть о российском финансировании своей поездки.

ЧИТАЙ ТАКЖЕ

powered by lun.ua

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:53
В России в прошлом году изъяли более 120 тонн санкционной еды
11:42
Президент Греции приветствовал победу Макрона над "остатками нацизма"
11:39
Мэттис прибыл в Афганистан с необъявленным визитом
11:16
Оппозиция Албании в знак протеста на час заблокирует дороги в стране
11:09
инфографика
Военные расходы в мире растут, Россия поднялась на третье место – SIPRI
10:58
В Турции освободили задержанного итальянского журналиста
10:50
Столкновения между мигрантами в Афинах: один раненный, 12 задержанных
10:25
ПАСЕ отказалась принимать решение по визиту Аграмунта в Сирию
10:23
После "антифашистских" демонстраций в Париже в ночь выборов арестовали 29 человек
09:54
Дания обвинила российских хакеров в кибератаках против Минобороны
Все новости
ПУБЛИКАЦИИ
Сергей Сидоренко, Европейская правда, Страсбург

Ассамблея политической коррупции: как в ПАСЕ нашли азербайджанские взятки и российские интересы

В ПАСЕ звучат обвинения в многолетней коррупции, к которой может быть причастно немало представителей руководства ассамблеи. Сначала речь шла только об "азербайджанской истории", но теперь в ней все чаще возникают точки соприкосновения с украинско-российским конфликтом...

Надежда Коваль, для Европейской правды

Маленькая французская революция: что показал первый тур выборов президента

Результаты выборов показали поляризацию общества, где запрос на изменения отразился в развале старых партий и резком росте популярности лево- и праворадикалов. Развернуть этот тренд стало непосильной задачей для Франсуа Олланда.


АВТОРИЗАЦИЯ


ВОЙТИОТМЕНИТЬ
Забыли пароль?
Вы можете войти под своим акаунтом в социальных сетях:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Европейская правда, eurointegration.com.ua

Использование или перепечатка материалов возможна только со ссылкой
(для интернет-изданий - гиперссылкой) на Европейскую правду, http://www.eurointegration.com.ua/.

e-mail редакции: eupravda@gmail.com

Ассоциация Торговля Реформы Визы Совет Европы и Савченко Нато Новости ЕС Санкции
Новости Статьи Интервью Экспертное мнение Архив Кто мы? КОНКУРС ДЛЯ СМИ
   Яндекс.Метрика
  