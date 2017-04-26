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Посольство України пояснило скорочення фінансової допомоги від США

Середа, 26 квітня 2017, 08:22
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Інформація про скорочення американської допомоги на 68,8% повинна розглядатися з урахуванням фінансової допомоги Сполучених Штатів Україні у формі кредитних гарантій.

Про це повідомило посольство України у США на своїй сторінці Facebook, коментуючи інформацію американських ЗМІ.

"Зокрема, в 2016 році США надали Україні кредитні гарантії в розмірі 1 млрд доларів, що потребувало фінансування з бюджету Сполучених Штатів обсягом близько 300 млн доларів", - йдеться у повідомленні.

У посольстві зазначають, що в 2018 році "завдяки досягнутій фінансовій стабілізації і очікуваному зростанню економіки України" сторони не передбачають фінансової допомоги у формі кредитних гарантій.

"Враховуючи зазначене, фактичне зменшення американської допомоги Україні в 2018 році складе близько 30%, що дозволяє продовжити реалізацію більшості діючих програм допомоги нашій країні", - зазначають у посольстві.

При цьому наголошується, що в оприлюдненій інформації щодо бюджетних пропозицій Адміністрації США фінансування програм в Україні становитиме майже 50% від усіх коштів, передбачених на програми американської допомоги країнам регіону Європи та Євразії, які скоротилися на 57,4%.

Нагадаємо, видання Foreign Policy повідомило, що проект державного бюджету США на 2018 рік, підготовлений у березні адміністрацією США, передбачає скорочення допомоги Україні на 68,8%.

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