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Посольство Украины объяснило сокращение финансовой помощи от США

Среда, 26 апреля 2017, 08:22
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Информация о сокращении американской помощи на 68,8% должна рассматриваться с учетом финансовой помощи Соединенных Штатов Украине в форме кредитных гарантий.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице Facebook, комментируя информацию американских СМИ.

"В частности, в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долларов, что требовало финансирования из бюджета Соединенных Штатов объемом около 300 млн долларов", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что в 2018 году "благодаря достигнутой финансовой стабилизации и ожидаемому росту экономики Украины" стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий.

"Учитывая указанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продолжить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", - отмечают в посольстве.

При этом отмечается, что в обнародованной информации относительно бюджетных предложений Администрации США финансирование программ в Украине составит почти 50% от всех средств, предусмотренных на программы американской помощи странам региона Европы и Евразии, которые сократились на 57,4%.

Напомним, издание Foreign Policy сообщило, что проект государственного бюджета США на 2018 год, подготовленный в марте администрацией США, предусматривает сокращение помощи Украине на 68,8%.

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