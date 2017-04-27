Європарламент оцінює свої збитки у справі фіктивних помічників Ле Пен у 5 млн євро – ЗМІ

Четвер, 27 квітня 2017, 11:46

Європейський парламент переглянув оцінку власних збитків, отриманих в результаті виплат заробітних плат фіктивно працевлаштованим помічникам євродепутатів від ультраправого "Національного фронту" з 2012 по 2017 роки.

Про це повідомляє BFM TV з посиланням на джерела.

Про суму збитків у листі слідчим суддям повідомив адвокат Європарламенту Патрік Мазонньов.

З огляду на "нові елементи" у справі за останні місяці і дані, які потенційно можуть з'явитися, Європарламент оцінив збитки від фіктивного працевлаштування помічників "Нацфронту" у 4 978 122 євро.

Згідно з попередньою оцінкою, зробленою у вересні 2015 року, фіктивне працевлаштування помічників євродепутатів партії кандидата у президенти Франції Марін Ле Пен завдало збитків Європарламенту на 1,9 млн євро.

Наприкінці січня Європарламент наказав Марін Ле Пен і "Національному фронту" повернути 340 тисяч євро, виплачені у якості зарплати двом її помічникам, які насправді ні дня не пропрацювали у ЄП, а натомість працювали у штаб-квартирі Нацфронту.

У середу стало відомо, що Європарламент офіційно розпочав процедуру зняття парламентського імунітету з Ле Пен у справі фіктивного працевлаштування помічників.