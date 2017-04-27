У Європарламенті підтверджують, що безвіз для України буде з 11 червня

Четвер, 27 квітня 2017, 14:11

У Європарламенті підтверджують 11 червня як дату запровадження безвізового режиму для подорожей українських громадян до країн ЄС.

Про це заявив у четвер голова делегації Європарламенту до парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Даріуш Росаті, повідомляє Укрінформ.

"Вже з 11 червня європейські кордони відкриються для України ", - переконаний Росаті.

Він наголосив, що українці заслужили на безвізовий режим з ЄС.

Нагадаємо, Комітет постійних представників ЄС (COREPER) 26 квітня затвердив надання безвізового режиму для України.

Після того, як український безвіз схвалили посли ЄС, його має затвердити Рада ЄС. Очікується, що це станеться орієнтовно 11 травня.

Після цього відбудеться підписання і публікація рішення в Офіційному журналі ЄС. Безвіз фактично набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Нагадаємо, 6 квітня 2017 року Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".