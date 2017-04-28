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Парламент Чорногорії ратифікував вступ країни до НАТО

П'ятниця, 28 квітня 2017, 17:12
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Парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.

Про це повідомляє чорногорська телерадіокомпанія RTCG.

Депутати проголосували за вступ Чорногорії до НАТО одноголосно – відповідний закон підтримали 46 парламентарів.

Ратифікація проходила у місті Цетинє – історичній і культурній столиці Чорногорії.

"НАТО і ЄС були і залишаються гарантами миру і стабільності, основою економічного і соціального процвітання", - заявив у парламенті прем'єр Чорногорії Душко Маркович.

За його словами, членство у НАТО гарантує країні безпеку, і, як зазначив Маркович, стане "вітром у спину у впровадженні реформ" на шляху вступу до ЄС.

Чорногорія отримала офіційне запрошення в НАТО на початку грудня 2015 року. Для перетворення Чорногорії на повноправного члена НАТО необхідна ратифікація відповідного документа всіма 28 країнами-членами альянсу.

Протокол про вступ Чорногорії до НАТО наразі ратифікували 26 членів альянсу. Документ мають ратифікувати лише Нідерланди та Іспанія. 

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