Парламент Чорногорії ратифікував вступ країни до НАТО

Парламент Чорногорії проголосував за ратифікацію закону про вступ країни до НАТО.
Про це повідомляє чорногорська телерадіокомпанія RTCG.
Депутати проголосували за вступ Чорногорії до НАТО одноголосно – відповідний закон підтримали 46 парламентарів.
Ратифікація проходила у місті Цетинє – історичній і культурній столиці Чорногорії.
"НАТО і ЄС були і залишаються гарантами миру і стабільності, основою економічного і соціального процвітання", - заявив у парламенті прем'єр Чорногорії Душко Маркович.
За його словами, членство у НАТО гарантує країні безпеку, і, як зазначив Маркович, стане "вітром у спину у впровадженні реформ" на шляху вступу до ЄС.
Чорногорія отримала офіційне запрошення в НАТО на початку грудня 2015 року. Для перетворення Чорногорії на повноправного члена НАТО необхідна ратифікація відповідного документа всіма 28 країнами-членами альянсу.
Протокол про вступ Чорногорії до НАТО наразі ратифікували 26 членів альянсу. Документ мають ратифікувати лише Нідерланди та Іспанія.