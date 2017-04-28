Парламент Черногории ратифицировал вступление страны в НАТО

Пятница, 28 апреля 2017, 17:12

Парламент Черногории проголосовал за ратификацию закона о вступлении страны в НАТО.

Об этом сообщает черногорская телерадиокомпания RTCG.

Депутаты проголосовали за вступление страны в НАТО единогласно – соответствующий закон поддержали 46 парламентариев.

Ратификация проходила в городе Цетине – исторической и культурной столице Черногории.

"НАТО и ЕС были и остаются гарантами мира и стабильности, основой экономического и социального процветания", - заявил в парламенте премьер Черногории Душко Маркович.

По его словам, членство в НАТО гарантирует стране безопасность, и, как отметил Маркович, станет "ветром в спину во внедрении реформ" на пути вступления в ЕС.

Черногория получила официальное приглашение в НАТО в начале декабря 2015 года. Для превращения ее в полноправного члена НАТО необходима ратификация соответствующего документа всеми 28 странами-членами Альянса.

Протокол о вступлении Черногории в НАТО пока ратифицировали 26 стран-членов альянса. Документ должны ратифицировать только Нидерланды и Испания.