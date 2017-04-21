Чорногорія звинуватила РФ у маніпуляціях і інформаційній війні

П'ятниця, 21 квітня 2017, 09:22

Заяви МЗС РФ про антиросійську істерію у Чорногорії не відповідають дійсності і частиною інформаційної війни, яку Росія веде проти балканської країни.

Про це йдеться у заяві МЗС Чорногорії, опублікованій на сторінці чорногорського уряду у Facebook.

"Міністерство закордонних справ Чорногорії рішуче відкидає необґрунтовані звинувачення в "антиросійській істерії" в Чорногорії, представлені прес-секретарем Міністерства закордонних справ Росії" - йдеться у повідомленні.

У МЗС Чорногорії наголосили, що немає жодних підстав говорити про вороже ставлення до російських туристів чи підприємців у Чорногорії.

"Таким чином, це просто маніпуляція і частина інформаційної війни, яку Москва веде проти Чорногорії з добре відомим наміром обструкції вступу Чорногорії в НАТО" - наголосили у чорногорському зовнішньополітичному відомстві.

При цьому МЗС Чорногорії заявляє, що лише уряд Чорногорії вирішує майбутнє країни незалежно від того, подобається це Москві чи ні.

Нагадаємо, напередодні представник МЗС РФ Марія Захарова заявила про "сплеск антиросійської істерії" у Чорногорії і попередила про можливі провокації відносно росіян.