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Посли ЄС голосуватимуть за безвіз для України 26 квітня

Четвер, 06 квітня 2017, 13:26
Версія для друку Коментарі

Посли країн Євросоюзу, тобто Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), затвердить безвіз для України 26 квітня.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейський парламент проголосував за візову лібералізацію для України. За проголосували 521, проти – 75, утрималися – 36. Посли ЄС голосуватимуть 26 квітня", – написав він.

Додамо також, раніше ЄвроПравда писала про те, що посли ЄС мають проголосувати 26 квітня.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент проголосував за надання безвізового режиму з ЄС для громадян України.

Після голосування в Європарламенті український безвіз мають схвалити у Раді ЄС.

Перед затвердженням Радою ЄС за безвіз, за процедурою, мають проголосувати посли ЄС.

Очікується, що безвіз для України фактично може набути чинності на початку червня.

На сайті ЄП опублікована стаття з детальним описом графіку та позиціями окремих гравців ЄС.

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