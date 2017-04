Посли ЄС голосуватимуть за безвіз для України 26 квітня

Посли країн Євросоюзу, тобто Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER), затвердить безвіз для України 26 квітня.

Про це у своєму Twitter написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

The European parliament has voted in favour of visa lib for #Ukraine. 521 For 75 against 36 abstentions. Eu ambassadors to vote on 26 April