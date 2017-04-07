Удар США майже повністю зруйнував базу в Сирії, є загиблі - спостерігачі

П'ятниця, 07 квітня 2017, 07:56

Кілька людей загинули на сирійській авіабазі Шайрат, яка стала мішенню ракетного удару США.

Про це заявив губернатор провінції Хомс, де база розташована база, Талал Баразі, повідомляє AFP.

"Є мученики, але ми поки не знаємо кількості ні мучеників, ні поранених", - сказав Баразі.

За його словами, сирійські урядові сили, як розміщуються на базі, вели бойові дії проти угруповання "Ісламська держава".

Спостерігачі Сирійського центру з моніторингу прав людини повідомили, що в результаті ракетного удару загинули четверо сирійських військових, а сама авіабаза майже повністю зруйнована.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сили Башара Асада цього тижня.