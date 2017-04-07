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У Стокгольмі через теракт закрили залізницю та державні установи

П'ятниця, 07 квітня 2017, 17:21
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У столиці Швеції Стокгольмі через теракт закрили всі державні установи та призупинили рух залізницею.

Про це повідомляє Aftonbladet.

"Джерело в уряді повідомило Aftonbladet, що державні установи закриті. Нікого не впускають і не випускають", – йдеться у повідомленні.

Також у Twitter офіційного інформаційного кризового центру повідомляється про призупинку руху залізничного транспорту.

"Департамент транспорту на вимогу поліції припинив рух поїздів на головному вокзалі Стокгольма", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

За попередньою інформацією, щонайменше троє осіб загинули.

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