У Стокгольмі через теракт закрили залізницю та державні установи

П'ятниця, 07 квітня 2017, 17:21

У столиці Швеції Стокгольмі через теракт закрили всі державні установи та призупинили рух залізницею.

Про це повідомляє Aftonbladet.

"Джерело в уряді повідомило Aftonbladet, що державні установи закриті. Нікого не впускають і не випускають", – йдеться у повідомленні.

Також у Twitter офіційного інформаційного кризового центру повідомляється про призупинку руху залізничного транспорту.

Trafikverket har stoppat tågtrafiken förbi Stockholms central, på uppmaning av polisen. https://t.co/QymySkiTou — Krisinformation.se (@krisinformation) 7 квітня 2017 р.

"Департамент транспорту на вимогу поліції припинив рух поїздів на головному вокзалі Стокгольма", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

За попередньою інформацією, щонайменше троє осіб загинули.