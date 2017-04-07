Поліція Стокгольма оприлюднила фото підозрюваного в наїзді на людей

Шведська поліція розшукує підозрюваного у скоєні наїзду в натовп людей біля торгового центру в Стокгольмі.
Про це під час прес-конференції заявив керівник поліцейського відомства Дан Еліассон, повідомляє Aftonbladet.
"Відомо, що вантажівка наїхала на людей біля торгового центру Åhlens і врізалася в будівлю. Зараз ми … розшукуємо особу, яка могла керувати авто і вчинити наїзд", – сказав він.
|фото Aftonbladet
Також керівник поліції оприлюднив фото чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.
На фото з камер спостереження можна побачити молодого чоловіка у спортивній куртці з каптуром.
При цьому чоловік тримає в руці невстановлений предмет.
Таким чином, поліція спростувала інформацію, розповсюджену раніше, про затримання підозрюваного.
|фото Aftonbladet
Раніше повідомлялося, що біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.
За попередньою інформацією, щонайменше троє осіб загинули.
Згодом у поліції заявили, що наїзд вантажівкою на перехожих, в результаті чого загинули щонайменше троє осіб, може бути терористичним актом.
Після цього прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що "все свідчить про терористичну атаку".