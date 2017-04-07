Поліція Стокгольма оприлюднила фото підозрюваного в наїзді на людей

П'ятниця, 07 квітня 2017, 18:52

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Шведська поліція розшукує підозрюваного у скоєні наїзду в натовп людей біля торгового центру в Стокгольмі.

Про це під час прес-конференції заявив керівник поліцейського відомства Дан Еліассон, повідомляє Aftonbladet.

"Відомо, що вантажівка наїхала на людей біля торгового центру Åhlens і врізалася в будівлю. Зараз ми … розшукуємо особу, яка могла керувати авто і вчинити наїзд", – сказав він.

фото Aftonbladet

Також керівник поліції оприлюднив фото чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

На фото з камер спостереження можна побачити молодого чоловіка у спортивній куртці з каптуром.

При цьому чоловік тримає в руці невстановлений предмет.

Таким чином, поліція спростувала інформацію, розповсюджену раніше, про затримання підозрюваного.

фото Aftonbladet

Раніше повідомлялося, що біля торгового центру Åhlens у столиці Швеції Стокгольмі вантажівка врізалася в перехожих.

За попередньою інформацією, щонайменше троє осіб загинули.

Згодом у поліції заявили, що наїзд вантажівкою на перехожих, в результаті чого загинули щонайменше троє осіб, може бути терористичним актом.

Після цього прем'єр-міністр Швеції Стефан Льовен заявив, що "все свідчить про терористичну атаку".