Тіллерсон вимагатиме від Путіна відмовитися від підтримки Асада – ЗМІ

Неділя, 09 квітня 2017, 15:29

Британія та США на цьому тижні збираються прямо звинуватити Росію в співучасті у військових злочинах в Сирії і зажадати від Володимира Путіна відмовитися від підтримки режиму Башара Асада.

Про це пише The Sunday Times.

Видання пише про те, що державний секретар Рекс Тіллерсон має полетіти в Москву, щоб показати Росії докази (військових злочинів – ред.)", – йдеться у повідомленні.

"Вчора ввечері Британія та США розробили спільний план щодо того, аби вимагати від Путіна відмовитися від військової підтримки диктатора в Дамаску і розпочати зміну влади", – відзначає видання.

Тіллерсон також звинуватить Росію в порушенні своїх зобов'язань за договором 2013 щодо контролю за знищенням хімічного арсеналу Сирії, і вже заявив, що Москва "однозначно не впоралася зі своїми обов'язками" ліквідації цієї зброї.

Нагадаємо, раніше представник США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що досягнення миру в Сирії при нинішній владі неможливе, тому відсторонення від влади Башара Асада неминуче.