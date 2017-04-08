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Постраждале від хімічної атаки сирійське місто знову обстріляли

Субота, 08 квітня 2017, 16:41
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Військові літаки завдали удару по північному сирійському місту Хан-Шейхун, де цього тижня в результаті хімічної атаки загинули десятки людей.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією спостерігачів Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, авіаудар був на несений по східним районам міста. За попередньою інформацією, загинула жінка.

За повідомленням іншої моніторингової групи, Місцевого координаційного комітету, авіаудар здійснив російський літак. Вони також повідомили, що загибла жінка була біженкою з міста у центральній Сирії.

Нагадаємо, американські есмінці USS Porter і USS Ross в ніч проти п'ятниці випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада цього тижня.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

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