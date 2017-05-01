Екс-прем’єр Італії Ренці переміг на праймеріз керівної Демократичної партії

Понеділок, 01 травня 2017, 09:56

Колишній прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці переміг на внутрішньопартійних виборах керівної лівоцентристської Демократичної партії, які відбулися 30 квітня.

Про це повідомляє La Republica.

За даними видання, Ренці переміг на праймеріз Демократичної партії, набравши понад 70% голосів.

Загалом, участь у голосуванні взяли понад 2 мільйони осіб.

Його суперники - міністр юстиції Андреа Орландо та губернатор Апулії Мікеле Еміліано отримали по 20% та 6%.

"Еліти не є альтернативою популізму", - сказав Ренці пізно ввечері, коли неофіційні результати показали, що він отримав понад 70% голосів виборців по всій країні. "Це люди, які не бояться демократії", - додав він.

Після оголошення офіційних результатів, кандидатуру Ренці мають затвердити на загальному з'їзді партії.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Ренці подав у відставку, спочатку з поста прем'єр-міністра, а потім - голови партії, після того, як на референдумі 4 грудня італійці відхилили запропоновану ним конституційну реформу.